Betlehemské svetlo skauti roznášajú do celého sveta, a tak sa ono našlo aj počas Štedrovečerných služieb Božích s programom v staropazovskom evanjelickom kostole. Všetci si mohli na služby doniesť svoj kahanček so sviečkou a Betlehemské svetlo si odpáliť.

Toto svetlo priniesla kolegyňa Mária Vršková pred službami do kostola a Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský, ho dal na oltár, a z tohto plamienka sa pripálili aj 4 sviečky na adventnom venci. Po skončení služieb, kto mal záujem, mohol si odpáliť na svoju sviečku. Zaujímavé je však i ako sa Betlehemské svetlo dostalo cez Bratislavu do Pazovy.

Z Baziliky narodenia Pána v Betleheme skauti z Rakúska (lebo oni začali s touto tradíciou) odpálili plamienok, odniesli ho do rakúskeho mesta Linz, kde sa 9. decembra v katedrále Mariendom konala ekumenická slávnosť, pri ktorej skauti darovali Betlehemské svetlo členom skautských organizácií z celého sveta.

Toto svetlo sa 11. decembra dostalo aj do Primaciálneho paláca v Bratislave, kde ho prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová – a plamienok, ktorý bol na Štedrovečerných službách Božích v Starej Pazove, bol odpálený práve v Primaciálnom paláci. Všetko z iniciatívy Adriany Baluchovej z Bratislavy, svetlo priviezli jej manžel Braňo a syn Alex a v piatok 22. decembra osobne darovali plamienok do Golubiniec katolíckemu farárovi a ponúkli svetlo aj do slovenského evanjelického kostola v Starej Pazove.