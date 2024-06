Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici aj tohto roku usporiada Dni Pivnice. Do celodedinských osláv sa zapojili všetky spolky, združenia, kluby, školy či cirkevné spoločenstvá. Kvôli obsiahlosti programu sa organizátori rozhodli usporiadať Dni Pivnice počas dvoch víkendov, a to od 28. do 30. júna a od 5. do 7. júla.