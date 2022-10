Speváčka Ana Ðurić, známejšia ako Konstrakta, zverejnila na svojom profile na Instagrame, že členovia Národnej akadémie nahrávacích umení budú zvažovať o jej nominácii na cenu Grammy.

Ako povedala, navrhol ju jeden z členov akadémie, ktorej porota do 23. októbra rozhodne, ktorí hudobníci budú nominovaní. Mená zverejnia v novembri.

Konstrakta by mala byť v kategórii Best New Artist a Best Global Music Performance, a to vďaka vystúpeniu na tohtoročnej Eurovízii.