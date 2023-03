V petrovskej Knižnici Štefana Homolu pokračujú v dlhoročnej peknej praxi: nových prvákov Základnej školy Jána Čajaka zdarma začleňujú do tejto inštitúcie.

Konajú tak na začiatku kalendárneho roka, keď si aj ostatní členovia knižnice predlžujú platnosť svojich členských lístkov. A má to ešte jedno logické vysvetlenie, prečo akcia neprebieha na začiatku školského roka: ponechajú tým svojim budúcim čitateľom niekoľko mesiacov na to, aby sa naučili čítať, a potom, keď už predpokladajú, že to čítanie dobre zvládli, povolajú si ich do svojho knižného kráľovstva.

Tohto roku sú v petrovskej škole tri triedy prvákov a podľa slov Anny Spevákovej, riaditeľky Knižnice Štefana Homolu, je ich zo 42. Každá trieda so svojou učiteľkou prišli osobitne na toto pekné a podnetné stretnutie.

„Povoláme ich, prisľúbime im i jedno prekvapenie a je to bezplatný ročný členský lístok. Týmto ich motivujeme, aby prichádzali do knižnice, vyberali si knihy a stali sa našimi členmi. Aj na začiatku tohto kalendárneho roku sme tak urobili. V detskom kútiku naši milí hostia aj kreslili, aby sme mali pamiatku na ich prvú spoločnú návštevu a aj oni aby mali zážitok z tohto stretnutia v našej knižnici. Spolu sme sa pritom porozprávali, povedali sme si základné údaje o našej inštitúcii, zoznámili sme ich s menom knižnice,“ povedala nám riaditeľka Speváková.

Niektorí z týchto prvákov už v knižnici boli: buď ako škôlkari so svojou vychovávateľkou, ale s niektorým z rodičov. A s radosťou sa s touto skúsenosťou pochválili pred spolužiakmi, učiteľkami a knihovníčkami. Vo štvrtok 9. marca tu boli žiaci 1. c triedy a táto návšteva má krásne pokračovanie:

„Táto návšteva priniesla aj taký krásny plod: jedno dievča už v piatok ráno prišlo aj s mamou, lebo si vraj tu odložilo jednu knihu a muselo si ju prísť čím skôr vypožičať. A nielenže prišlo s mamou, ale aj s mladším bratom. Ten si tiež našiel tú správnu knihu na domáce čítanie – o dinosauroch…“

V týchto dňoch svojich prváčikov do Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci priviedli, a tak ich pripísali do zoznamu jej členov učiteľky Danka Nakićová, Milina Ferková a Jana Gániová-Kopčoková. Krásne gesto knižnice, aj učiteliek, ktoré si výsledok tejto návštevy iste budú prichvaľovať: ich žiačikovia si pri krásnych a múdrych knihách budú nielen obohacovať slovnú zásobu, ale aj rozširovať obzory o dejinách a svete vôkol seba.