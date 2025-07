To, na čo upozorňovali predchádzajúce články o našej vodnopólovej reprezentácii, sa naplnilo – prišla krutá realita a v súboji s tými najsilnejšími svetovými reprezentáciami Srbsko zaznamenalo dve prehry a na majstrovstvách sveta v Singapure zostalo bez medaily.

V boji o bronz (vlastne, boj to nebol, lebo dominoval len jeden rival) proti Grécku sme zažili debakel, prehrali až 16 : 7 a nakoniec skončili na štvrtom mieste. Posledná medaila zo svetového šampionátu tak zostáva z roku 2017, keď sme získali bronz, a posledný titul je z roku 2015, keď sa šampionát konal v ruskom mesto Kazaň.

Proti Grécku v zápase o tretie miesto na podujatí, ktoré vrcholí vo štvrtok, naši pôsobili akoby nepripravene. Iba po prvej štvrtine mali pozitívny výsledok, keďže bolo 2 : 2, ale už aj vtedy sa videlo, že je naša hra na nízkej úrovni. Gréci to nemilosrdne vedeli využiť a v druhej štvrtine už fakticky padlo rozhodnutie o víťazovi. Gréci vyhrali až 6 : 0, ujali sa vedenia 8 : 2 a potom už poľahky kontrolovali situáciu v bazéne.

Konečný výsledok je jednou z najťažších prehier vodných pólistov Srbska v dejinách a treba sa pozrieť do štatistík, či sme a kedy zažili podobný debakel.

A tak sa vraciame k úvodnej vete článku. V každom vodnopólovom texte, ktorý sa týkal reprezentácie a ktorý prišiel po zmene generácie a potom ako sa po zlatej medaile ešte v Tokiu na Olympijských hrách s reprezentáciou rozlúčili velikáni tejto hry ako sú Filip Filipović, Andrija Prlainović a ďalší, sa upozorňovalo, že systém je narušený a že sú pred našim tímom ťažšie roky. To sa potvrdilo aj teraz a ani zlato z Paríža nemôže byť alibi a poprieť krutú realitu.

Treba byť smelí a priznať si, že aj v Paríži malo Srbsko šťastie pri žrebe, lebo sa vyhlo v eliminačných kolách Španielsku alebo Maďarsku. Pravda, vtedy sme síce prekonali Grécko vo štvrťfinále a následne USA v semifinále, no tieto tímy nepatrili k takej úrovni ako spomenuté európske celky. Vtedy sme zlato získali proti Chorvátsku, ktorého aktuálna generácia už tiež nie je na vrchole. Tento rok v Singapure Chorvátsko vypadlo už vo štvrťfinále.

Akým smerom sa uberať?

Ak chceme vidieť ďalšiu realitu, proti najsilnejším svetovým tímom sme opäť prehrávali – proti Talianom ešte v skupine, proti Maďarom v semifinále a proti Grécku v zápase o tretie miesto.

Vodné pólo je však taký šport, kde na najvyššej úrovni bojuje iba šesť či sedem mužstiev, takže konkurencia globálne nie je tak široká. Nemáme sa preto čoho báť, že by sme nezískali postup na majstrovstvá sveta či Európy. Otázkou zostáva, či budeme medzi tými najlepšími, ako to ešte pred niekoľkými rokmi bola samozrejmosť a otázkou bolo iba to, kto bude Srbsku rivalom vo finále.

Žiaľ, zdá sa, že aj v nadchádzajúcom období budeme oslavovať postupy do semifinále, ale je iný scenár ako v Singapure menej pravdepodobný. Je to veľká škoda. Ak chceme vrátiť srbské vodné pólo na vrchol, budú potrebné seriózne zmeny. Nie iba športové.