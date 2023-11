Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil dnes parlamentné voľby. „Na základe odôvodneného návrhu vlády Srbska z 30. októbra vydávam dekrét o rozpustení Národného zhromaždenia Republiky Srbsko,“ povedal prezident Vučić. Ďalej uviedol, že voľby poslancov vyhlasuje na 17. decembra. Lehoty na uskutočnenie volebných aktivít začínajú plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, čiže zverejnením v Úradnom vestníku. Voľby vyhlásil aj predseda Národného zhromaždenia Vladimir Orlić. Ide o voľby na výborníkov zhromaždení miest a zhromaždení obcí, ktoré budú takisto 17. decembra.

Po stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že sú v tejto chvíli najväčšími prekážkami pre našu krajinu otázka Kosova a Metóchie a neuloženie sankcií Rusku. Predsedníčka Európskej komisie povedala, že by sa Ochridská dohoda mala implementovať, no to podľa nej predpokladá určité kroky – aby Srbsko uznalo dokumenty inštitúcií a Kosovo založilo spoločnosť obcí so srbskou väčšinou.

Do Nového Sadu včera prišla pekná správa. Toto mesto je zaradené do UNESCO siete kreatívnych miest, a stalo sa tak prvým mestom v tejto časti Európy, ktoré sa dostalo na zoznam v kategórii nových a digitálnych umení. Uznanie je o to významnejšie, keďže Nový Sad je jedným zo štyroch miest na svete, ktoré boli tento rok zaradené do kategórie mediálneho umenia, a prvým v tejto časti Európy v tejto oblasti.

Verejný mestský dopravný podnik Nový Sad od 1. januára 2024 uvedie novinku v predaji cestovných lístkov. Okrem papierových, ktoré si cestujúci budú môcť kúpiť u vodiča, dostupné budú aj elektronické lístky. Tento druh lístkov bude možné kúpiť si a dobiť na 30 predajných miestach, prostredníctvom aplikácie a portálu spoločnosti. Elektronický lístok bude stáť 65 dinárov, resp. 110 pre prímestské časti, zatiaľ čo lístok kúpený u vodiča bude stáť 100, resp. 150 dinárov.

Včera zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova, ktorí rokovali aj o opravných rozpočtoch finančných plánov všetkých miestnych spoločenstiev na území obce, ako aj tamojších verejných ustanovizní.

Tohto roku prebiehal 28. republikový festival detskej hudobnej tvorby FEDEMUS pod názvom Deti skladatelia. Vystúpili v ňom speváci – skladatelia a sólisti z mnohých miest zo Srbska. Tento ročník bol nanajvýš úspešný pre Dominika Nosála, žiaka 7. ročníka, zo Selenče, ktorý v kategórii inštrumentálne skladby získal prvú cenu, ako aj v kategórii vokálne skladby.

Jedným zo záverečných podujatí tohtoročného Kovačického októbra bol celovečerný koncert domáceho chóru dôchodcov Viva La Musica, usporiadaný vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva. Členovia kovačického chóru pripravili netradičný program zložený zo žartovných piesní a osobitnou zaujímavosťou bolo vystúpenie hostí z chóru Zlatna jesen z Pančeva.

Zajtra o 18. hodine Červený kríž Báčsky Petrovec uskutoční už tradičné podujatie pre seniorov Slnečná jeseň života. Do kultúrno-umeleckého programu sú zapojené všetky zložky kultúrneho života a odznie vo veľkej sále Slovenského vojvodinského divadla.

Petrovské spolkárky tradične usporadúvajú raz ročne Batôžkovú zábavu. Tohtoročná bude v nedeľu 5. novembra v sieni Loveckého spolku Lesík v Báčskom Petrovci so začiatkom o 16. hodine.

V poslednú októbrovú nedeľu v Debeljači sa usporiadala jubilejná 30. výstava čistokrvných plemien psov, na ktorej sa udeľujú oficiálne tituly a uznania. Organizátorom tohto medzinárodného podujatia, o ktoré je každoročne veľký záujem, je Kynologický spolok Debeljača.

Meteorológovia na zajtra v našej krajine hlásia prevažne polooblačno. Najnižšia denná teplota bude 10 stupňov Celzia a najvyššia 18. V noci zo štvrtka na piatok bude fúkať silný južný a juhozápadný vietor. Najsilnejšie nárazy vetra sa očakávajú na juhu Banátu.