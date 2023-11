V Belehrade bol dnes otvorený druhý Medzinárodný veľtrh vína Vínna vízia Otvoreného Balkánu.

Otvorenia sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ako aj predseda vlády Severného Macedónska Dimitar Kovačevski, prezident Čiernej Hory Jakov Milatović a predseda talianskeho regiónu Vaneto Luca Zaia.

Veľtrh sa koná pod záštitou vlád Srbska, Albánska a Severného Macedónska a v rámci iniciatívy Otvorený Balkán.

Predsedníčka vlády Ana Brnabićová sa stretla včera s vedúcim misie OBSE Janom Braathuom a veľvyslancom Spojených štátov amerických v Belehrade Christopherom Hillom. Témou stretnutia boli opatrenia vlády Srbska na zlepšenie postavenia národnostných menšín v Srbsku.

Dnes bolo rozpustené Zhromaždenie Vojvodiny a vyhlásené pokrajinské voľby.

Poslanci mali iba jeden bod a ten sa týkal návrhu rozhodnutia o predčasnom ukončení mandátu Zhromaždenia Vojvodiny.

Po zasadnutí predseda Zhromaždenia Momo Čolaković zároveň vyhlásil pokrajinské voľby.

Dnes sa v priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci uskutočnil seminár online žurnalistiky v spoločnej organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a NVU Hlas ľudu.

Účastníkmi seminára boli žiaci Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Novinovo-vydavateľskú ustanovizeň Hlas ľudu a Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom včera navštívili predstavitelia Slovenského kultúrneho a turisticko-informačného centra zo Zreňaninu, ako aj žiaci vyšších ročníkov z Aradáča a Bieleho Blata.

Spolu so žiakmi do redakcie prišli aj Dr. Ivan Bošnjak, štátny tajomník pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg, Bogoljub Grujić, dopisovateľ novín Večernje novosti, potom rodičia z Rady rodičov, a profesorky Adela Obšustová a Jelena Sirarová z Aradáča.

Žiakov a hostí privítala riaditeľka NVU Hlas ľudu a výborníčka mesta Nový Sad Milana Arňašová Radićová, ktorá bližšie predstavila chod celej ustanovizne.

Matica slovenská v Srbsku v Báčskom Petrovci a Matica srbská v Novom Sade včera spoločne v Báčskom Petrovci zorganizovali podujatie pomenované Matica slovenská a časopis Slovenské pohľady, venované najstaršiemu literárnemu časopisu, ktorý vychádza na Slovensku.

Hostia zo Slovenska v uplynulých dňoch s predstaviteľmi Matice srbskej v Novom Sade a predstaviteľmi Združenia spisovateľov Srbska v Belehrade prerokovali možnosti aktívnej intenzívnejšej vzájomnej spolupráce na poli kultúry a literatúry.

Pazovské divadelné dni sa začali včera v divadelnej sále vystúpením ochotníkov z Požarevca.

Dnes na programe bude hostiteľský súbor – SKUS hrdinu Janka Čmelíka, VHV a Strediska pre kultúru Stará Pazova s predstavením Miloša Nikolića Kováči a v réžii Alexandra Baka.

Zajtra bude pazovské javisko patriť ochotníkom z Jagodiny.

Tohtoročný Novosadský nočný bazár bude v piatok 17. novembra v priestore Riblja pijaca v termíne od 17. do 23. hodiny.

Toto podujatie sa realizuje už 6-krát a zhromažďuje menších výrobcov, tvorcov ručných prác, umelcov a remeselníkov, ktorí tu majú možnosť predstaviť svoju ponuku.

Vstupné strany najnovšieho čísla Hlasu ľudu sú venované aktualitám v štátnej politike, kde je i riport z návštevy ministra Gorana Vesića Staropazovskej obce, ako i príspevok z veľkolepej oslavy 50 rokov Predškolskej ustanovizne Poletarac. Na svoje si prídu aj fanúšikovia futbalu, volejbalu a kolkov a je tu i riport z defilé koní, fiakrov a z prehliadky psov v Laliti.

Zajtra bude oblačno s dažďom.

V prvej časti dňa bude fúkať silný južný vietor. Vo večerných hodinách a v noci sa zmení na mierny a silný severozápadný, vo Vojvodine s nárazmi sily búrky. V horských oblastiach sa dážď zmení na sneh. Teploty sa budú pohybovať od 0 do 15 stupňov Celzia.