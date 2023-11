Radosť z krásneho prednesu na javisku i posmeľovanie potleskom z hľadiska zahlasujeme na sobotu 25. novembra v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci.

V organizácii Redakcie programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad prebiehať tu bude 49. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Pripomíname, že vlaňajší 48. ročník (tiež prebiehal v SVD v Báčskom Petrovci) bol návratom do starých pekných čias, lebo pre pandémiu v roku 2020 sa súťaž vôbec nekonala a v roku 2021 prebiehala online.

V tejto súťaži sa zúčastňujú žiaci základných, stredných a vysokých škôl z Vojvodiny, ktorí súťažia v piatich kategóriách. Štyri kategórie tu pretrvávajú už dlho a je to prednes poézie žiakov nižších ročníkov, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov, prednes prózy žiakov vyšších ročníkov a prednes poézie stredoškolákov a študentov.

Od online recitačnej súťaže v roku 2021 je tu i kategória v prednese krásneho slova žiakov, ktorí chodia na hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry.

Znovu to nie je len súťaž, ale i kamarátenie, výmena skúseností učiteľov a mentorov mladých recitátorov, tiež konzultácie s členmi odbornej poroty o tom, na čo prihliadať v tejto práci so žiakmi, ako postupovať pri výbere textov a básní. A v neposlednom rade je to i potlesk kamarátov a vrstovníkov i gratulácie a darčeky najúspešnejším recitátorom.