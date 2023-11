Okrem očakávaného zvýšenia miezd vo verejnom sektore a minimálnej mzdy v januári 2024, podľa aktuálnej analýzy by mohlo dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu týchto miezd od mája alebo júna, povedal prezident Srbska Aleksandar Vučić. Pripomenul, že dôchodcovia dostanú 20 000 dinárov. 1. decembra poberatelia sociálnej pomoci 10 000 dinárov a opatrovateľky tiež. Od 1. januára sa v celom verejnom sektore zvýšia platy o 10 percent, minimálna mzda bude 47 154 dinárov.

Na samite o riadení umelej inteligencie Svetového ekonomického fóra v San Franciscu, ktoré organizovalo Centrum štvrtej priemyselnej revolúcie, sa Srbsko ako 33. krajina pripojilo k Aliancii pre riadenie umelej inteligencie. Členstvo v Aliancii prinesie našej krajine rýchlejší rozvoj umelej inteligencie s odbornou podporou so zameraním na udržateľnosť, odolnosť a bezpečnosť umelej inteligencie.

Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v piatok 17. novembra v Média centre RTV usporiadalo spoločenský dialóg pod názvom Multikultúrnosť a interkultúrnosť v Republike Srbsko – dobrá prax a výzvy.

Odo dnes do 31. januára 2024 na hraničnom priechode Horgoš 2 – Reske 2 bude prevádzková doba 24 hodín denne. Je to z dôvodu zvýšenej premávky cestujúcich a dopravných prostriedkov cez štátnu hranicu a netýka sa to autobusovej a nákladnej premávky.

Pokrajinská volebná komisia zatiaľ schválila štyri kandidátne listiny pre voľby poslancov do Zhromaždenia AP Vojvodiny. Prvou je listina Aleksandar Vučić – Vojvodina ne sme da stane, ďalej nasleduje listina Ivica Dačić – premijer Srbije, Dr. Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka a listina Ruska stranka – Srbi i Rusi braća zauvek.

Dnes je Svetový deň detí. Poverenec pre informácie verejného významu Milan Marinović k tomuto dňu poukázal na bezpečnosť detí na internete. Deťom odkázal, že je potrebné využívať nové technológie, ale obozretne.

Na tohtoročnom Stretnutí v pivnickom poli, ktorý doznel včera, prvú cenu za prednes získala Anna Jašová zo Starej Pazovy. Druhú cenu Erdevíčanka Lyduška Kolárová a tretiu Veljko Vidić z Nového Sadu. Udelili aj iné ceny.

V piatok v petrovskej knižnici Štefana Homolu bola malá slávnosť, na ktorej vyhodnotili tohtoročný literárno-výtvarný súbeh. Tohto roku na súbeh prišlo až 360 výtvarných a 30 literárnych prác. Z tých najkrajších a najtrefnejších inštalovali výstavu a najúspešnejším autorom udelili primerané odmeny.

V organizácii Asociácie slovenských spolkov žien v sobotu sa v staropazovskom Slovenskom národnom dome konala dielňa na vypracovanie keramických ozdobných predmetov. Dielne sa zúčastnili ženy z 18 prostredí.

V Dome kultúry 3. októbra v Kovačici v sobotu bola premiéra divadelného predstavenia Mamona duše v podaní hercov KOKRAM-u. Preplnená sieň kovačického Domu kultúry hýrila smiechom, keďže hrali osvedčení herci, ale aj niekoľkí debutanti.

Po dnešnom pomerne teplejšom dni zajtra bude v našej krajine chladnejšie s dažďom. V noci z utorka na stredu na juhovýchode krajiny sa dážď zmení na sneh. Najnižšia ranná teplota bude 4 stupne a najvyššia denná 11 stupňov Celzia.