Novak Đoković definitívne píše históriu zlatými písmenami. Ešte jeden úspech pridal do mozaiky fantastických výsledkov, ktoré ho zaraďujú medzi velikánov bieleho športu. Na záverečnom Masters turnaji v Turíne Novak sa blysol možno nie až takou dokonalou hrou, akú líder svetového rebríčka vie podať, skôr takticky zrelou a v pravej chvíli drvivou.

Takou, že ani jeden aktívny tenista jej nemôže čeliť. Je pravda, že náš najlepší hráč má aj svoje čierne dni, momenty slabosti. No veľký hráč je ten, ktorý dokáže aj v takých chvíľach nepadnúť duchom, ale sa pozviechať a nakoniec víťazoslávne zdvihnúť nad hlavu trofej. Taký je Novak Đoković.

V Turíne tiež nešlo všetko podľa kostolného poriadku, ako povedia naši ľudia. V skupine utrpel porážku od domáceho hráča Jannika Sinnera, ale to mu nepoložilo poleno do kolies. Dostal sa do semifinále, a potom to už z rúk nepustil. Možno taký vývoj situácie na turnaji trochu pomýlil Sinnera. Možno si myslel, že môže dvakrát po sebe, v krátkom časovom rozpätí, položiť na lopatky lídra svetového rebríčka.

Lenže vo finále srbský tenista bol fantastický – prvé podanie, defenzíva, esá, nič nechýbalo v jeho hre. Keď mu hneď na začiatku duelu uspel brejk, jasné bolo, že ho nič nezastaví na ceste k siedmemu titulu na tomto podujatí.

Je to zároveň nový rekord, lebo Roger Federer na záverečných turnajoch doteraz mal šesť triumfov, čiže Novak teraz už sám vlastní aj tento rekord.

Už po prvej výhre v Turíne si Đoković zaistil prvé miesto na svetovom rebríčku do konca roka. Odo dnešného dňa naštartoval 400-týždňovú šnúru v čele poradovníka najlepších tenistov sveta. To doteraz nedokázal ani jeden hráč v dejinách.

Ako sme spomenuli, vo finále proti Sinnerovi vyhral 2 : 0 na sety, v oboch bolo 6 : 3 v Noleho prospech. Ako sa minúty, tak body a game míňali bolo stále jasnejšie, že sa Talianovi nepodarí znovu prekonať Novaka. Vo finále v prvom sete mal náš tenista prakticky ideálnu hru, zvlášť dobre sa mu darili forehandy – do určitého momentu prvého setu mal totiž stopercentnú realizáciu takýchto útokov.

Získaný break v úvodnej časti si dobre postrážil a potom uvoľnene pokračoval. Pravdepodobne v tej chvíli aj sám Sinner vedel, že z trofeje v jeho rukách nebude nič.

Nole rutinovane dohral, siedmykrát vyhral na záverečnom turnaji sezóny a zároveň to bolo jeho 98. víťazstvo na ATP turnajoch v kariére.

GOAT Novak

Znovu počítať všetky jeho rekordy a neuveriteľnú štatistiku nebudeme, lebo je toho mnoho a nové rekordy len pribúdajú. Zároveň sa stal prvým tenistom po roku 2015, ktorému sa podarilo obhájiť titul zo záverečného podujatia – práve on bol tým posledným, ktorému to vyšlo, ibaže v predošlom období vyhral až štyrikrát po sebe.

V 21. storočí najmenej dva triumfy za radom na tzv. ATP Finals ešte mali len Roger Federer a Lleyton Hewitt.

Začal sa teda aj 400. týždeň s Novakom v čele ATP poradovníka – aj tu je absolútnym rekordérom, lebo počas tohto roka zdolal aj legendárnu Steffi Graf, ktorá počas kariéry bola prvou tenistkou sveta 377 týždňov.

Už teraz pravdepodobne Novak uvažuje aj o záverečných kolách Davisovho pohára v Malage, kde bude hrať aj naša tenisová reprezentácia. Rivalom vo štvrťfinále je Veľká Británia a duel je na programe už vo štvrtok.