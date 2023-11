Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci je súčasťou medzinárodného projektu vzdelávacieho charakteru v témach umeleckého prednesu, tvorivej dramatiky a divadelných aktivít pomenovaný Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí alebo v skratke – MY SME.

Pre dielňu umeleckého prednesu určili dva termíny. Prvý bol od 17. do 19. novembra a druhý termín si naplánovali o týždeň neskôr – od 24. do 26. novembra 2023. Lektorkou dielne umeleckého prednesu bola Mgr. art. Renata Jurčová (1983). Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor dramaturgia. Je režisérka, herečka a dramaturgička v občianskom združení Tri bodky na ceste. Pracuje ako odborná pracovníčka pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Pôsobí ako lektorka workshopov zameraných na recitáciu, pohyb či divadlo po celom Slovensku, ale i v zahraničí.

Po obsahovej stránke cieľom usporiadania dielne umeleckého prednesu boli základy správnej výslovnosti a hygiena rečového aparátu, určiť kritériá pre hodnotenie umeleckého prednesu a vytvorenie manuálu pre výučbu (vedenie žiaka) k umeleckému prednesu. Keď ide o jazykovú úroveň, postupovalo sa formou od jednoduchého k zložitejšiemu, od slov k vetám a absolvovali všetky jazykové úrovne. Spracovali aj postupnosť, systematickosť a názornosť. Posvietili si na základy biológie hravou formou čo sa týka rečového aparátu, potom tvorbu hlások, na rôzne cvičenia až po chyby v reči a na dôležitosť témy: problém lenivej artikulácie, vybrané cvičenia a ukážky, ktoré vie použiť aj pedagóg všeobecno-vzdelávacích predmetov, a to formou princípov tvorivej dramatiky. Téma je užitočná nielen pre žiakov, ale aj pedagógov a porotcov a organizácie, ktoré uskutočňujú recitačné súťaže.

V decembri v SVD budú pokračovať v rámci tohto projektu s divadelnými dielňami, tiež budú dva termíny. Prvý termín od 7. do 10. decembra a druhý termín od 14. do 17. decembra 2023. Uzatváranie prihlášok je do 30. novembra 2023.