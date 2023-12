Ministerstvo vnútra Srbska oznámilo, že z dôvodu zvýšenej premávky cestujúcich a dopravných prostriedkov cez štátnu hranicu medzi Srbskom a Maďarskom je predĺžená pracovná doba priechodov Bajmok – Bácsalmás, Rastina – Bácsszentgyörgy a Bački Vinogradi – Ásotthalom.

V tlačovej správe sa uvádza, že priechod Bajmok – Bácsalmás bude v období od 15. 12. 2023 do 14. 1. 2024 otvorený v piatok, sobotu a nedeľu od 7.00 do 24.00 h.

Od 21. do 23. decembra 2023 a od 5. do 7. januára 2024 bude priechod Rastina – Bácsszentgyörgy otvorený od 7.00 do 24.00 h, zatiaľ čo pracovná doba priechodu Bački Vinogradi – Ásotthalom bude v piatok, sobotu a nedeľu od 7.00 do 22.00 h, a to od 15. decembra tohto roku do 16. januára 2024.