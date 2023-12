Primátor Nového Sadu Milan Đurić a ministerka zdravotníctva Danica Grujičićová podpísali včera dohodu o poskytnutí pomoci z mesta Nový Sad do Rozpočtového fondu na liečbu chorôb, ktoré sa nemôžu liečiť v našej krajine.

„Aj tento rok, ako aj predchádzajúcich sedem, Novosadčania vkladajú do fondu na liečbu detí a mladých ľudí v zahraničí, či na privedenie zahraničných odborníkov do Srbska. Sme hrdí na to, že naša miestna samospráva sa stará o zdravie občanov z územia celého Srbska a že s touto praxou začala ako prvá. V tomto roku bola vyplatená suma 30 miliónov dinárov a vrátane týchto prostriedkov mesto doteraz do fondu odviedlo až 145 miliónov dinárov a to, ako som už povedal, len vďaka zodpovednému vedeniu mesta, resp. stabilnému mestskému rozpočtu. Mesto Nový Sad bude fondu aj naďalej pomáhať, poskytovať podporu tým, ktorí majú najväčšie ťažkosti a som si istý, že na tento účel vyčleníme nemalé finančné prostriedky aj v budúcom roku,“ povedal Milan Đurić.

Ministerka Grujičićová poďakovala primátorovi za nepretržitú podporu a zdôraznila, že deti, ktoré najviac potrebujú liečbu, budúci týždeň budú posielané do zahraničia z Univerzitnej detskej kliniky v Tiršovej. Zdôraznila tiež, že opravným rozpočtom republiky na rok 2023 bolo na zriedkavé choroby a liečbu v zahraničí vyčlenených ďalších 3,9 miliardy dinárov.