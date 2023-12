Podujatie Ľadový les (Ledena šuma) bude dnes slávnostne otvorené v Dunajskom parku v Novom Sade. Podujatie bude trvať do 14. januára.

Návštevníkov čaká množstvo kultúrnych a športových obsahov v Dunajskom parku, samozrejme, korčuľovanie, zábava pod holým nebom. Oficiálne otvorenie podujatia je naplánované na dnes o 18. hodine.

„Verím, že mnohých obyvateľov Nového Sadu, ale aj hostí nášho mesta poteší celý obsah, ktorý si pre nás všetkých pripravil Ľadový les v centre Nového Sadu. Na otváracom programe vystúpi spevácka etnoskupina Carić z Beočína, Cirkus animátori z Nového Sadu, privítame aj korčuliarov Korčuliarskeho klubu Vojvodina. V programe vystúpi aj skupina The Hat Matters zo Somboru, ktorá prináša reggae, latino, jazz a afro popový zvuk. Najmenší, deti do 12 rokov, budú mať dnes večer do 19. hodine vstup zdarma,“ uviedla pre RTV hovorkyňa podujatia Jelena Viktorová.