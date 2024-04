Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN venované polročnej správe generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o práci UNMIK sa dnes uskutoční v New Yorku a Srbsko bude zastupovať prezident Aleksandar Vučić.

Pravidelnú polročnú správu o práci Misie OSN na Kosove a Metóchii prednesie osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN a šéfka UNMIK Caroline Ziadeh.

V pravidelnej správe, ktorá sa týka obdobia od 19. septembra 2023 do 15. marca 2024, Guterres uviedol, že napriek určitému pokroku v implementácii dohôd dosiahnutých so sprostredkovaním EÚ sa napätie medzi Belehradom a Prištinou zvýšilo, ako aj to, že bezpečnostná situácia na severe Kosova zostala krehká.