V prvý večer tohtoročných osláv Dní Petrovca v piatok 23. mája na záver odznel program slávnostnej akadémie Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec pomenovanej K 280. výročiu Petrovca – nadstavba pilierov našich predkov vo veľkej sále Slovenského vojvodinského divadla.

Program bol spätý s výročím Petrovca a i tohto roku s viacerými okrúhlymi narodeninami a výročiami inštitúcií a združení, ktoré tohto roku jubilujú. V sieni SVD odznela koláž slov a hudby.

Program i tohto roku začal petrovskou hymnou v spoločnom prednese spevákov KUS Petrovská družina za sprievodu Ondreja Maglovského a Zdenka Makovníka na harmonikách. Program potom dotvorili ochotníci Petrovskej družiny. Viacero piesní zaspieval miešaný spevácky súbor KUS Petrovská družina z ich najnovšej CD platne, ktorú vydali vlani. Neskôr sa predstavili aj mladé speváčky sólistky Nina Častvenová, Lenka Hodoličová, Simona Sýkorová a na koniec aj spevák Miroslav Hemela predniesol autorskú pieseň Ondreja Maglovského.

Program bol ladený k 280. výročiu osídlenia Petrovca. „Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť. Minulosť nás zaväzuje, budúcnosť nás spája, aby sme si tvorili krajšiu a krajšiu. Naši predkovia nám do vienka pridali to silné národné povedomie, pevnú vieru a nádej. A práve tá nás udržala na týchto priestranstvách, ako maják v rozbúrenom mori, … tu na tejto rovine, černozemi, matke zemi, ku ktorej sa skláňame, ktorej vďačíme, že naši predkovia zotrvali tuná. A že s hrdosťou dnes môžeme pripísať do záznamníka až dvesto osemdesiate narodeniny nášho Petrovca, keď slobodník Matej Čáni priviedol sem, do nového domova, slovenské rodiny. Tak sa náš príbeh začína. Tu, kde slnko ráno žitom vonia, kde čierne brázdy sa lesknú a nový život rodia… tu ich černozem pripútala. A život ide ďalej. Medzi vzletmi a pádmi, letom a zimou, radosťou a bolesťou. Medzi víťazstvom a porážkou. Možno nie vždy tak, ako by sme chceli. Dôležité však je, že sa nezastaví,“ odzneli slová scenáristky programu Anny Horvátovej v podaní moderátorov Ksenije Vujačićovej a Milana Hemelu.

Moderátori úvodom vyzvali prihovoriť sa petrovského richtára Jána Lačoka, predsedníčku obce Vieru Krstovskú a zástupkyňu veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Katarínu Konswaldovú.

Na záver programu petrovský richtár Ján Lačok predstaviteľom inštitúcií a združení odovzdal ďakovné listy. Medzi tými, ktoré listy prevzali, boli predstavitelia 180-ročnej Knižnice Štefana Homolu Vesna Valihorová-Filipovićová, 100-ročného petrovského Červeného kríža Mariana Valtnerová, 30-ročného festivalu Petrovské dni divadelné Alexandra Horvátová a 25-ročného Komorného zboru Musica viva Mariena Stankovićová-Kriváková.