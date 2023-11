Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić bol včera na pracovnej návšteve Staropazovskej obce, kde vykonal obchôdzku infraštruktúrnych prác na rekonštrukcii cesty Staré Bánovce – Putinci, a zdôraznil, že v tomto roku štát do rekonštrukcie ciest v Srieme investoval viac ako 24 miliónov eur.

Na území Staropazovskej obce prebiehajú práce na rekonštrukcii 11 kilometrov cesty medzi Starými Bánovcami a Belegišom v hodnote 150 miliónov dinárov, ako aj na rekonštrukcii Karađorđovej ulice a Ulice sv. Sávu v Belegiši, tiež v hodnote okolo 150 miliónov dinárov. Do oboch investícií je vložených asi 2,5 milióna eur. Minister Vesić tiež povedal, že sú cesty smerom do Inđije a smerom k diaľnici dokončené a do konca roka sa začnú práce i na rekonštrukcii cesty Stará Pazova – Nová Pazova – Batajnica, čo znamená, že úplne všetky dôležité cesty a jazdné smery v tejto sriemskej obci budú upravené.

„Keď spočítame, koľko sa investovalo len do Sriemskeho obvodu, urobili sme 24,16 km lokálnych a regionálnych ciest v hodnote asi 983 miliónov dinárov. Toho času prebieha rekonštrukcia 52 km ciest, do ktorých investujeme 1,87 miliardy dinárov. Spolu sme len do ciest v Srieme investovali 2,9 miliardy dinárov, teda viac ako 24 miliónov eur,“ zdôraznil Vesić počas návštevy dvoch podunajských dedín Staropazovskej obce a oznámil, že v budúcom roku sa do rekonštrukcie ciest investuje dodatočných 2,7 miliardy dinárov.

„Ak budeme pokračovať týmto tempom, o dva roky na území Sriemu nebude ani jednej väčšej cesty, ktorá by nebola rekonštruovaná,“ povedal minister Vesić a dodal, že domáci cestári majú veľa práce.

V obchôdzke prác spolu s ministrom stavebníctva, dopravy a infraštruktúry bol aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý sa poďakoval za návštevu a dodal, že je evidentné aj to, že sa v Srieme viac pracuje, odkedy je Vesić v čele rezortného ministerstva.

Obec Stará Pazova sa blíži k cieľu obnovy všetkých ciest medzi dedinami, ako aj všetkých dôležitých jazdných smerov. Do konca tohto a začiatkom budúceho roka by malo byť celkovo hotových asi 100 kilometrov ciest.