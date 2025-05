Pomaly, ale predsa vrcholí prvý týždeň na tenisovom podujatí Roland Garros. Tretie kolo sa začína, pomaly sa to „osieva“, čiže črtajú sa páry záverečných kôl, ako sú štvrťfinále a semifinále. Náš najlepší tenista Novak Đoković úspešne absolvoval prvé dva duely na druhom tohtoročnom Grand Slam turnaji.

Na štarte Novak prekonal Mackenzie McDonald z USA maximálnym výsledkom 3 : 0 na sety (bolo trikrát 6 : 3), a potom v druhom kole Đoković rovnakým výsledkom porazil aj Corentina Mouteta z Francúzska, ibaže v tomto stretnutí mal problémy so zranením podošvy.

V tom smeruje na Filipa Mišolića, rakúskeho tenistu chorvátskeho pôvodu, ktorý na záverečný turnaj postúpil z kvalifikácie, ale v prvých dvoch dueloch dokázal, že je dobrým hráčom. Najprv prekonal Číňana Bu Yunchaoketea, ale v druhom sa stretol s oveľa známejším Kanaďanom Denis Shapovalovom, 27. nasadeným na turnaji a niekdajším desiatym tenistom sveta. V tom stretnutí Mišolić vyhral 3 : 2 na sety. Najprv sa ujal vedenia 2 : 0, Kanaďan vyrovnal na 2 : 2, ale v rozhodujúcom dejstve potom Rakúšan potvrdil, že je aj psychicky pripravený na výzvy, triumfoval, a tak sa dostal do boja s Novakom. Bude to asi jeho najdôležitejší zápas v doterajšej tenisovej kariére a zároveň to bude prvé vzájomné dvoch hráčov. Mišolić je o 14 rokov mladší a momentálne je na 153. mieste ATP poradovníka, kým je jeho najlepší výkon pozícia 126 z apríla 2023.

Zápas Novak Đoković – Filip Mišolić je podľa aktuálneho programu stanovený na zajtra a začať by sa mal o 11. hodine. Pred Novakom naši ďalší dvaja hráči svoje zápasy tretieho kola už zohrajú, lebo sú tie na programe dnes.

Veľmi dobre sa v mužskej dvojhre darí Hamadovi Međedovićovi, ktorý do tretieho kola postúpil príliš isto. Vyhral dvakrát 3 : 0, najprv proti Kamilovi Majchrzakovi z Poľska, a potom aj proti Juanovi Manuelovi Cerúndolovi z Argentíny.

V treťom kole Hamad už dnes zohrá s nemeckým predstaviteľom Danielom Altmaierom. Zaujímavo je to, že je Hamad aktuálne 74. hráčom sveta a žreb na Roland Garros mu prináša tenistov, ktorí sú podobnej kvality ako on a umiestnení sú príliš blízko jeho pozície na poradovníku.

Okrem tohto dnešného stretnutia, v ktorom vystúpi náš tenista, nás zaujíma aj ženská dvojhra, keďže v treťom kole vystúpi Olga Danilovićová a jej rivalkou je prvá nasadená a prvá hráčka sveta Aryna Sabalenka z Bieloruska. Sabalenka v prvých dvoch kolách bola veľmi presvedčivá, súperkám nechala úhrnne iba päť gameov v dvoch zápasoch, takže je v dobrej forme a pred Danilovićovou je veľká výzva.

Naša hráčka v prvom kole prekonala Jodie Burrageovú z Veľkej Británie a v druhom eliminovala Danielle Collinsovú. Druhé kolo pre našu tenistku bolo zvlášť namáhavé, vyhrala 2 : 1, ale na kurte strávila viac ako dve hodiny.

Určite je súboj so Sabalenkou pre ňu výzvou a veľkou príležitosťou dobre sa predstaviť proti tenistke, ktorá skutočne v poslednom období dominuje v ženskej konkurencii.

V prípade triumfu Olga vyrovná svoj minuloročný rekord na Roland Garros, keď vystúpila v štvrtom kole. Práve ten minuloročný výkon je spolu so štvrtým kolom na tohtoročnom Australian Open v Melbourne jej doterajším najväčším úspechom na grandslamových podujatiach.

Ostatní naši hráči nepochodili v Paríži – László Györe a Dušan Lajović vypadli v prvom kole a Miomir Kecmanović v druhom. V dámskej dvojhre Nina Stojanovićová vypadla v prvom kole a s Danilovićovou boli jedinými predstaviteľkami našej krajiny na hlavnom turnaji v ženskej dvojhre.