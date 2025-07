Nová vlna horúčav, ktorá sa očakáva odo dnes do 26. júla, bude najvýraznejšia na juhu a východe Srbska, kde budú najvyššie teploty od 35 do 40 stupňov Celzia, pričom v piatok (25. júla) miestami až do 42 stupňov Celzia, upozorňujú z Hydrometeorologického ústavu Srbska.

Na území Vojvodiny a západného Srbska dnes bude najteplejší deň, teploty potom v utorok a stredu mierne poklesnú (na hodnoty od 30 do 36 stupňov Celzia), a od štvrtka opäť stúpnu (od 35 do 38 stupňov Celzia).

Extrémne podmienky na vznik a šírenie požiarov v exteriéri

Vlna horúčav v nasledujúcich dňoch ešte viac prispeje k zvýšeniu rizika vzniku a šírenia požiarov v exteriéri. Riziká budú najvýraznejšie v regiónoch s najväčším deficitom vlhkosti v pôde (t. j. s najväčším nedostatkom zrážok z predchádzajúceho obdobia), najmä v piatok (25. júla), keď bude v horských a podhorských oblastiach fúkať mierny až silný juhozápadný vietor.

Na zajtra meteorológovia predpovedajú premenlivú oblačnosť a nestabilné počasie – v prvej polovici dňa miestami s krátkodobým dažďom alebo lokálnymi prehánkami s búrkami. Denné teploty budú nižšie v porovnaní s pondelkom, no aj naďalej veľmi teplo. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor. Keď ide o Vojvodinu, najnižšia ranná teplota bude od 19 do 22 a najvyššia denná od 30 do 32 stupňov Celzia.