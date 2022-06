Zaujímavým spôsobom sa srbská U-19 futbalová reprezentácia kvalifikovala na Majstrovstvá Európy, ktoré sa od 18. júna do 1. júla hrať budú na Slovensku.

Na kvalifikačnom turnaji v Holandsku, ktorý sa skončil v utorok, sme obsadili prvé miesto. Na majstrovstvá sa totiž kvalifikovali len víťazi turnajov. Srbsko bolo prvé, s rovnakým počtom bodov ako Ukrajina. Dve selekcie mali rovnaké aj gólové skóre a vo vzájomnom stretnutí bolo 1 :1. Tak o pútnikovi na Slovensko rozhodol fair play – naši hráči dostali 11 žltých kartičiek, Ukrajinci 13, a preto na podujatie poputuje naša reprezentácia.

Na kvalifikačnom turnaji v Holandsku naši najprv porazili hostiteľa výsledkom 2 : 1, potom sme remizovali s Ukrajinou a v poslednom kole sme prakticky všetko mali vo svojich rukách. Mali sme náskok 3 : 0 proti Nórsku, ale súperi strelili dva góly. Ukrajinci zvrátili proti Holandsku a potom sa udiala situácia, ktorú sme vyššie popísali.

Kvalifikácia na U-19 majstrovstvá Európy má dve kolá – po prvom sa formujú nové, elitné skupiny. V každej sú štyri tímy a na ME postupuje len víťaz.

V prvom kole Srbsko bolo druhé, zostalo za Francúzskom a lepší sme boli ako Albánsko a Severné Macedónsko.

Na záverečnom turnaji hrá osem reprezentácií, rozvrhnuté do dvoch skupín. Tentoraz v skupine A vystúpia hostitelia Slováci, ako aj Rumunsko, Taliansko a Francúzsko.

Naša reprezentácia je zaradená so skupiny B. Najprv si sily zmeriame s Izraelom, nasledovať bude zápas s Anglickom, kým nám v treťom kole súperom bude Rakúsko.

Mladí futbalisti Srbska do 19 rokov sa tak na kontinentálny šampionát vracajú po osemročnej prestávke. Naposledy sme hrali v roku 2014 a titul majstra sme získali na podujatí v Litve v roku 2013. Bola to tá istá generácia, ktorá v roku 2015 na Novom Zélande bola aj majstrom sveta v konkurencii hráčov do 20 rokov.

Od roku 2014 sme na U-19 majstrovstvá nepostúpili a teraz máme šancu situáciu napraviť. Dôležité je obsadiť jedno z prvých dvoch miest v skupine. Tie nezabezpečujú len postup do semifinále, ale aj priamu kvalifikáciu na majstrovstvá sveta U-20, ktoré sa v budúcom roku hrať budú v Indonézii.

Turnaj na Slovensku sa hrať bude na pekných štadiónoch v Senci, Dunajskej Strede, Žiare nad Hronom, v Banskej Bystrici, ako aj na štadióne Antona Malatinského, čiže City Aréne v Trnave.

Po skupinovej fáze na programe bude semifinále a zápas o trofej na programe bude v piatok 1. júla.

U-21 reprezentácia sa poriadne zahanbila

Starší kolegovia futbalistov do 19 rokov, čiže reprezentácia U-21 sa veru poriadne zahanbila. Naši reprezentanti totiž v utorok uzavreli veľmi neúspešnú kvalifikáciu na ME 2023, ktoré sa hrať budú v Gruzínsku a v Rumunsku. Naši v poslednom kole za chotárom remizovali 1 : 1 proti Faerským ostrovom a kvalifikáciu ukončili na treťom mieste. Dosiahli sme len tri triumfy, tri remízy a štyrikrát sme prehrali. Jedine sme oslavovali proti Arménsku a Severnému Macedónsku, proti Faerským ostrovom sme zohrali nerozhodne aj doma (bolo 0 : 0). Prehrali sme dvakrát proti Ukrajine a dvakrát proti Francúzsku.

Kvalifikácia v našej skupine bude uzavretá do konca týždňa, lebo zmeškané zápasy dohrá Ukrajina – proti Francúzsku a Arménsku. Situácia sa veľmi nezmení, Francúzi sú prví, Ukrajina skončí na druhom mieste.

Spomenuté U-21 majstrovstvá na programe budú v budúcom roku a prebiehať budú počas júna a júla.