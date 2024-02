Ministerstvo vnútra vlády Srbska dnes oznámilo, že Správa hraničnej polície v spolupráci s pohraničnými orgánmi Maďarska schválili otváracie hodiny hraničného priechodu Horgoš 2 – Röszke 2, takže odo dnes do 20. marca bude otvorený od 00.00 do 24.00 hodín, a nie od 7.00 do 19.00 hodiny.