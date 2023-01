V Červenom kríži v Báčskom Petrovci majú za sebou úspešné darčekové kampane, akými boli tie z konca roka 2022.

Totiž vtedy realizovali akciu s obchodmi LIDL pomenovanú Malé skutky sú veľké veci, ako aj akciu Malé balíčky s veľkou láskou v spolupráci s facebookovou skupinou Mamy Petrovčanky a Strediskom pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec.

„Keďže obdobie sviatkov sa pomaly chýli ku koncu, pozývame všetkých, ktorým zostali plné regály občerstvenia a sladkostí a nevedia, čo s nimi a najradšej by sa ich zbavili, aby ich voľne priniesli do priestorov Červeného kríža na Kulpínskej 13 v Petrovci, odkiaľ ich budeme pravidelne distribuovať tým, ktorí na to nemajú,“ odkazujú z tejto organizácie.

Okrem toho popriali všetkým spoluobčanom všetko dobré v Novom roku 2023 a oznamujú záujemcom, že aj naďalej sklad na vyzdvihnutie a odovzdanie pomerne nového oblečenia bude denne otvorený pravidelne od 10.00 do 12.00 hodiny predpoludním a aby neváhali navštíviť tieto priestory.