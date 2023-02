S časopisom žiakov slovenských škôl vo Vojvodine Čaroslov sa stretáme už 13. rok. Vznikol 13. novembra 2010 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Vtedy sa tu konal 2. seminár pre žiakov základných škôl vo Vojvodine, presnejšie pre žiakov – členov redakcií školských časopisov.

Bol to viacnásobne užitočný seminár: jednak sa tu zoskupili frekventanti z až 11 slovenských základných škôl (z Petrovca, Kulpína, Hložian, Kysáča, Pivnice, Kovačice, Aradáča, Padiny, Erdevíka, zo Selenče a Starej Pazovy), jednak vďaka doterajším skúsenostiam a prednášateľom a koordinátorom školenia – dvom novinárom z redakcie Hlasu ľudu, ktorí dali základ novému spoločnému časopisu. Tu dostal aj meno – Čaroslov. Mladí tvorcovia spolu s vedúcimi seminára a jeho iniciátorkou profesorkou Máriou Andrášikovou si rýchlo uvedomili, že tlačenie a distribúcia takej spoločnej publikácie by bola veľmi náročná. Povedali si, že to bude internetový časopis. A tak sa aj stalo, tak to trvá dodnes.

V príprave jednotlivých čísel podieľali sa desiatky žiakov, učiteľov. Doteraz ich je hádam aj na tisíce, lebo Čaroslov má za sebou už 10 ročníkov a 15 čísel. Medzičasom prekročil prah Vojvodiny a Srbska a vďaka projektom, ktoré sústreďujú žiacke i učiteľské kolektívy z Dolnej zeme, stal sa i dolnozemským časopisom, teda nielenže je vzácnym prínosom v zachovávaní a upevňovaní národnej identity, jazyka a kultúry, ale prehlbuje regionálne vzťahy, informuje širšiu čitateľskú verejnosť o dianiach vo vojvodinských školách. Každé ďalšie číslo si záujemcovia nájdu na jeho webovej stránke.

Hoci internetová verzia časopisu má oproti tlačenej verzii mnoho výhod, predsa sa postupom času ukázalo, že je potreba aj za jeho klasickou „papierovou“ verziou. Ide, pravdaže, o archivovanie a dokumentáciu pre budúce časy. Vypracovaný bol projekt, vo Výbore pre vzdelávanie NRSNM schválený a vďaka finančnej podpore 2. decembra 2022 aj realizovaný. Bol to projekt Asociácie slovenských pedagógov, kde je predsedníčkou práve profesorka Mária Andrášiková. Ide o Prenos internetového periodika ČAROSLOV do tlačenej podoby na jeho uchovávanie a archivovanie.

Tento prenos časopisu sa bude diať postupne a vďaka schválenému finančnému balíku doteraz bolo vytlačených prvých 9 čísel časopisu. Každé číslo je vytlačené v dvoch exemplároch. Uschované sú v Asociácii slovenských pedagógov a majú dokumentárnu hodnotu. Z vytlačených čísel jeden exemplár sa bude nachádzať v NRSNM alebo v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Sama predsedníčka uznáva, že niektoré vytlačené čísla nie sú presnou kópiou svojho internetového originálu, ak obsahujú aj videoprezentácie (vymoženosť tejto techniky), ale pre budúce generácie vojvodinských Slovákov je predsa zabezpečené prehľadné uloženie a archivácia Čaroslovu v tlačenej verzii.

Tešíme sa na ďalšie internetové čísla Čaroslovu. Je to ukážka slovenského národnostného školstva vo Vojvodine v Srbsku, priestor na prejavy literárne i výtvarné nadaných žiakov, pre budúcich novinárov, fotografov…