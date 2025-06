Včera sa v budove Zhromaždenia obce Stará Pazova konalo podpisovanie zmluvy medzi Obcou Stará Pazova a zhotoviteľom prác na kompletnej rekonštrukcii budovy staropazovskej ZŠ Boška Palkovljevića-Pinkiho. Zmluvu podpísali Đorđe Radinović, predseda obce, a Danijela Padežaninová, generálna riaditeľka podniku Premijus z Batajnice.

Predseda Radinović zdôraznil, že ide o jednu z najväčších investícií, ktorú Obec Stará Pazova financuje samostatne, pričom hodnota prác je vyčíslená na štyri milióny eur. Práce by sa mali začať v najbližších 20 dňoch, hneď ako sa vytvoria podmienky na ich začiatok, teda po skončení aktuálneho školského roku, keď v ustanovizni nebudú žiaci.

Po podpísaní zmluvy predseda Radinović poukázal aj na to, že lokálna samospráva v uplynulom období čelila mnohým kritikám a prekážkam, ktoré pochádzali hlavne zo strany niektorých členov Rady rodičov a ktoré boli, ako pripomenul, nepravdivé.

„Ich zámery neboli dobroprajné, aby sme sa o nich mohli zmieňovať, bola to neustála obštrukcia. Stále pretrváva nátlak jednotlivých rodičov v súvislosti s tým, kam sa majú presťahovať žiaci. Realizujeme veľký a významný projekt, takže po dôkladnej rekonštrukcii to bude takmer nová škola, no niektorí rodičia robia problémy ohľadom presťahovania žiakov. Na presťahovanie sme navrhli iba ďalšie dve základné školy v Starej Pazove –ZŠ Simeona Aranického a ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, prakticky iba druhé učebne,“ povedal Radinović.

Ďalej uviedol, že časť rodičov neakceptuje dočasné premiestnenie výučby do uvedených dvoch škôl, ani do bývalého farského domu, ktorý považujú za neprimeraný a nebezpečný na vykonávanie výučby. Predseda obce zdôraznil, že uvedený objekt, ktorý sa nachádza oproti základnej škole Pinki, je upravený v súlade so všetkými nariadeniami. Na potvrdenie toho obec vlastní dokument z Inštitútu pre bezpečnosť a istotu pri práci, ktorý potvrdzuje, že objekt je stavebne bezpečný, čo mali prítomní novinári možnosť aj vidieť pri tomto podpisovaní zmluvy.

Upravený objekt bývalého farského domu je z hľadiska stavebnej konštrukcie prijateľný na použitie. Takýto dokument musí mať na základe rozhodnutia Ministerstva stavebníctva a vlády Srbska každý verejný objekt. „Toto je prvý objekt, ktorý získal takýto dokument, ktorým sa zaisťuje bezpečnosť,“ zdôraznil Radinović.

Zároveň poďakoval väčšej časti rodičov, ktorá podporuje tento projekt dôkladnej úpravy výchovno-vzdelávacej ustanovizne. Plánovaná rekonštrukcia školy vrátane dostavby iných objektov a nových miestností by mala byť ukončená o dva roky.