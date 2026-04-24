Členovia Karate klubu Dolina z Padiny sa v týchto dňoch zúčastnili na Otvorených majstrovstvách Srbska, ktoré zorganizoval zväz JKA – Shotokan Srbska v technickej organizácii Karate klubu Kragujevac.
Na súťaži sa predstavilo 30 klubov a 400 súťažiacich. Karate klub Dolina reprezentovalo šesť súťažiacich, ktorí spoločne získali 13 medailí.
Kategória KATA
- Ivan Kotváš: 1. miesto (v kategórii 11-ročných) a 1. miesto (v kategórii 12-ročných);
- Gabriel Cicka: 1. a 3. miesto;
- Nikolina Galasová: 2. miesto;
- Sofia Domovská: 2. miesto;
- Timea Tomanová: 2. a 3. miesto.
Kategória DOHODNUTÝ SPARING
- Ivan Kotváš: 1. miesto (v kategórii 11-ročných) a 1. miesto (v kategórii 12-ročných);
- Sofia Domovská: 1. a 2. miesto;
- Milica Bobošová: 2. miesto.