Na dvojdňovej návšteve čitateľskej verejnosti v Srbsku bola v týchto dňoch spisovateľka zo Slovenska Miroslava Kuľková. Vo Vydavateľstve Prometej v edícii Slovenská literatúra vyšla jej kniha Hotel Balkan, ktorú do srbčiny preložila Zdenka Valentová-Belićová. Na Slovensku kniha vyšla tlačou vlani a ocenená bola Cenou čitateľov v rámci súťaže Anasoft litera. Preložená do srbčiny sa do rúk čitateľov dostala tohto roku.