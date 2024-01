S výkonom našej reprezentácie na vodnopólových Majstrovstvách Európy znovu nemôžeme byť spokojní. Skončili sme na siedmom mieste. Už v článkoch neraz bola pozornosť upriamovaná na to, že sa zo Srbska, žiaľ, pomaly stáva priemerná reprezentácia.

Máme len nádej, že je táto kríza krátkotrvajúca a že čoskoro bude za nami. Posledný veľký úspech datuje už z dávneho roku 2021, keď sme získali olympijské zlato v Tokiu.

Po tomto podujatí už prebiehali ďalšie štyri, resp. šesť (ak počítame aj menej populárne podujatia ako Svetový pohár a Svetová liga), na ktorých sme sa k medaile neprepracovali. Najhoršie sme na tom mali práve na predchádzajúcom európskom šampionáte, keď sme finišovali ako deviati. Na vlaňajších Svetových majstrovstvách sme boli štvrtí, ale v semifinále a v boji o bronz bolo veľmi evidentné, že sme objektívne dosť slabší ako vtedajší rivali v záverečných kolách Grécko a Španielsko.

Teraz potenciálne našej reprezentácii hrozí aj neúčasť na Olympijských hrách v Paríži. Je to pre naše vodné pólo neuveriteľné, ale, žiaľ, reálne. Na práve skončených majstrovstvách Európy si OH vybojovalo len Španielsko, vlani na MS to vyšlo finalistom Maďarom a Grékom. Zabezpečený postup majú tiež hostitelia Francúzi, ako aj najlepšie selekcie z Oceánie a Afriky – Austrália a Južná Afrika. V Paríži už sú aj Američania, víťazi Panamerických hier.

Voľné sú ešte štyri miesta a tiež budú obsadené po Majstrovstvách sveta 2024. Svetový šampionát totiž odštartuje už o také tri týždne, konkrétne 5. februára v Dauhe. Okrem boja o titul majstra sveta tak pred našimi bude ešte jedna významná úloha – dostať sa na Olympijské hry. S ohľadom na to, že sa Španielsko, Maďarsko a Grécko už kvalifikovali, je trochu viac priestoru.

Bez ohľadu na všetko by sa naši mali ocitnúť medzi štyrmi najlepšími selekciami, ktoré ešte postup na hry nemajú. Ozajstná konkurencia na šampionáte sveta sú predovšetkým európske celky, ako aj Austrália a USA. Okrem Srbska v Dauhe o olympijské vízum bojujú aj Chorvátsko, Taliansko, Čierna Hora. Ostatné tímy sú oveľa slabšie, takže, keď všetko zhrnieme, cesta na Olympijské hry by nemala byť v otázke.

Potrebné je však vodné pólo vrátiť tam, kam patrí a nie takto čakať na omrvinky a uspokojovať sa s účasťou na najväčších svetových podujatiach. (Aj) tomuto športu to dlhujeme.