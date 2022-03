VK TOPLIČANIN – VK KULPÍN 3 : 1

(25 : 21, 23 : 25, 25 : 19, 25 : 16)

Prvé mužstvo Kulpína, ktoré hrá v Prvej B volejbalovej lige Srbska, v nedeľu 13. marca odcestovalo do Prokuplja s menším počtom hráčov.

Z rôznych nešťastných dôvodov neodišli: Darko Ćirić, Duško Babić, Aleksej Bojkov, Danijel Hungar, ako aj Daniel Peťkovský; teda prakticky takmer polovica hráčov vystala. A ešte k tomu dvaja najvyšší hráči: Nemanja Gajičić a Petar Salatić vlani v decembri, resp. v januári t. r. odišli žiť a hrať do Talianska, resp. do Belehradu. Z toho vidno, nakoľko bolo mužstvo VK Kulpína oslabené v Prokuplji. Predsa ostatní hráči odišli, aby dali svoje maximum a pokúsili sa zvíťaziť nad veľmi dobrým hostiteľom VK Topličanin.

VK KULPÍN: Boris Relota, Stanislav Zima, Nikola Emer, Martin Lekár, Nemanja Petrović, Vuk Barišić, Žarko Babić, Aleksa Grubešić, Rade Petrović a Svetislav Nedeljković

Ale proti tomu cieľu sa postavili neprajné podmienky vo veľmi chladnej športovej hale, v ktorej roky nefunguje kúrenie a na okolitých vrchoch bol sneh. Prokuplje malo mínusovú vonkajšiu teplotu a v športovej hale, kde sa hral volejbal, boli iba 4 stupne nad nulou. A podľa pravidiel minimálna teplota musí byť najmenej 10 stupňov.

Kulpínčania a delegáti zápasu boli mienky, že nie sú vhodné podmienky, aby sa zápas v Prokuplji odohral. Obrátili sa preto na Volejbalový Zväz Srbska, odkiaľ však prišiel rozkaz, aby sa zápas odohral a aby sa potom podala sťažnosť. Domáci v takých podmienkach pravidelne trénovali a adaptovali sa, zatiaľ čo Kulpínčania nevedeli, čo ich v Prokuplji očakáva.

Na začiatku zápasu Kulpínčania začali bojovne, ale pred koncom prvého setu cítili chlad na rukách, takže sa im nedarilo a tento prvý set nakoniec prehrali. Druhý set sa im podarilo zvíťaziť. Hráči sediaci na lavičke v takej studenej sále celkom premrzli a keď vchádzali do hry nemohli pomôcť svojmu tímu. Na konci zostala vo vzduchu visieť otázka: Aký má zmysel hrať zápasy v takýchto podmienkach? A koľko hráčov bude mať zdravotné následky? Kupínčania podajú sťažnosť do volejbalového zväzu, ale sú si vedomí, že to nič nezmení.

Kulpínčania v nasledujúcom kole v nedeľu 20. marca doma uhostia VK Bečej.