Tradičným kultúrno-umeleckým programom v podaní žiakov na javisku Domu kultúry 3. októbra si vedenie, zamestnanci, žiaci a hostia základnej školy Mladých pokolení v Kovačici pripomenuli 222. výročie školstva v Kovačici a oslávili Deň školy.

Úvodom odznela hymnická pieseň školy v prednese chóru vyšších ročníkov pod vedením Pavla Tomáša ml., kým sa uvítacieho príhovoru ujala riaditeľka školy Anička Bírešová. Osobitné body na programe predviedli prváci dvoch slovenských a jednej srbskej triedy. Na javisku sa aj v tomto roku vystriedali tí najlepší recitátori, speváci, členovia chóru vyšších tried ako aj členovia orchestra. Odovzdané boli aj pochvalné listy žiakom, ktorí sa v tomto školskom roku dopracovali až do republikových súťaží a to z rôznych predmetov. Záverom programu vystúpili hostia – DFS Hruštička z Kovačice a DFS Podpoľanček z Detvy.

Po skončení programu vedenie, zamestnanci školy a hostia mali slávnostné posedenie, v rámci ktorého tradične boli odovzdané aj ďakovné listiny jubilantom. Tohtoročné jubilantky sú: učiteľky triednej výučby Zuzana Petríková, Zuzana Svetlíková, Olivera Sládečeková, Vieroslava Válovcová, Katarína Šimáková, Darina Došová-Stanová, Sanja Bojkovićová, Zuzana Putniková a Tatjana Šipická, kým do dôchodku vyprevadili kuchárku Máriu Barcovú, ktorá strávila takmer celý pracovný vek na tejto škole.