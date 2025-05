Minister vedy, technologického rozvoja a inovácií vo vláde Srbska akademik Béla Balint rokoval so zástupcom štátneho tajomníka pre inovácie maďarského ministerstva kultúry Lászlóm Bódisom o prehĺbení spolupráce medzi obidvoma krajinami.

Na stretnutí sa diskutovalo o definovaní ďalších krokov v spolupráci a bolo oznámené, že do konca tohto roka sa uskutoční prvé srbsko-maďarské inovačné fórum. Balint poukázal na to, že spolupráca medzi obidvoma krajinami je úspešná a v posledných rokoch mimoriadne tvorivá na všetkých úrovniach, a to vďaka maďarskému premiérovi a srbskému prezidentovi.

Minister Balint vyzdvihol, že maďarská účasť na 67. Medzinárodnom veľtrhu techniky a technických úspechov, ktorý sa včera otvoril v Belehrade, je veľmi významná, a dodal, že Srbsko je otvorené pre rozvoj projektov súvisiacich s mobilitou srbských a maďarských výskumníkov a vedcov.

Bódis vyjadril spokojnosť s účasťou Maďarska na spomínanom veľtrhu a dodal, že naša krajina prikladá veľký význam rozvoju inovačného systému.

Maďarsko je partnerskou krajinou na 67. ročníku Medzinárodného veľtrhu techniky a technických úspechov, ktorý sa koná na Belehradskom veľtrhu od 20. do 23. mája.

Zdroj: srbija.gov.rs