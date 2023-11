Bez ohľadu na vynikajúcu hru a permanentné potvrdzovanie toho, že je asi naozaj GOAT, čiže najlepší tenista v dejinách tohto športu, publikum v poslednom čase nie je naklonené Novakovi Đokovićovi.

Potvrdil to aj posledný Masters turnaj sezóny zo série 1000 v Paríži, keď proste bolo evidentné, že početní diváci fandili proti Novakovi.

Pravda, každý má svoje dôvody, Novak trvá už veľmi dlho, takže ktovie – možno si neutrálni diváci už prajú akýchsi nových šampiónov, ale je jasné, že prvý tenista sveta stále nepovedal posledné slovo. Potvrdil to teda aj na poslednom Masters turnaji zo série 1000 v hlavnom meste Francúzska, kde vo finále výsledkom 6 : 4, 6 : 3 prekonal Bulhara Grigora Dimitrova.

Novak tak získal už 40. titul na Masters turnajoch, úhrnne 97. v dvojhre, pred ním sú už len Roger Federer so 103 titulmi a legendárny Jimmy Connors, ktorý má 109 získaných titulov.

S ohľadom na formu a na to, že je koniec sezóny blízko, nebolo by prekvapením, ak by sa Novakovi už počas roka 2024 podarilo prekonať aj tento rekord. Samozrejme, určite sa mu nepodarí prekonať absolútny rekord Roda Lavera, ktorý má 198 titulov, ale Austrálčan hral v období, keď tenis bol v prvom rade amatérskym športom a pred takzvanou Open érou.

Bez ohľadu na všetko Nole si aj tento titul v Paríži absolútne zaslúžil. Hral výborne – zvlášť v záverečných kolách, keď sa mu podarilo v troch zápasoch po sebe vyhrať 2 : 1 na sety – najprv proti Holanďanovi Taloonovi Griekspoorovi, potom proti Dánovi Hogerovi Runemu. Napokon v semifinále padol aj Rus Andrej Rublev, kým je momentálny pocit, že proti Dimitrovi vo finále bolo vari jednoduchšie, ako v spomenutých troch kolách.

Ako sme spomenuli, Nole vyhral už 40. trofej na turnajoch zo série 1000. Je rekordérom, nasleduje Rafael Nadal, potom Roger Federer. Okrem toho Nole je jediným tenistom, ktorý aspoň raz vyhral na každom z deviatich Masters turnajov – najúspešnejší je práve v hlavnom meste Francúzska, kde v nedeľu získal siedmu trofej, potom nasledujú Miami a Rím, kde vyhral šesťkrát. K tomu má až dva tzv. Golden Masters – to znamená, že na každom z týchto podujatí má aspoň dva tituly.

Zároveň je Nole aj tenistom s najväčším počtom zohraných finále na Masters podujatiach a percento úspešne dohraných záverečných zápasov je tiež príliš vysoké – získal teda úhrnne 40 masters titulov a zohral 58 finále.

Koniec sezóny 2023 je blízko

Pred ním je teraz už len záverečný turnaj sezóny v talianskom meste Turín. Ten je na programe od 12. do 19. novembra a práve Đoković obhajuje titul – vlani vo finále prekonal Nóra Caspera Ruuda.

Spolu s Federerom majú rekordných šesť titulov na záverečných turnajoch sezóny, takže tohtoročné podujatie Nolemu môže priniesť rekordný siedmy titul, a potom aj v tejto kategórii sa osamostatní na samom vrchu.

Po záverečnom turnaji sezóny na programe bude aj finálový turnaj Davis Cup v španielskej Malage. Srbsko vo štvrťfinále zohrá s Veľkou Britániou a pravdepodobne aj na tomto podujatí našu tenisovú reprezentáciu bude viesť práve Novak Đoković.

Davis Cup vyvrcholí koncom novembra, a potom pred tenistami a tenistkami počas decembra bude prestávka. Nová sezóna je už teraz blízko – podľa tradície sa začne v Austrálii. Prvý Grand Slam sezóny v Melbourne na programe bude už od 14. januára.