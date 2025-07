Letný tábor pre deti vo veku od 8 do 14 rokov pomenovaný Hry z batôžka sa uskutočnil od 22. do 24. júla na nádvorí Kultúrneho strediska Báčsky Petrovec a v priestoroch obecnej turistickej organizácie.

Hry z batôžka je názov projektu zameraného na organizovanie týždňových umeleckých denných dielní pre slovenské deti z lokálneho prostredia.

Cieľom podujatia je spoznávanie a oživovanie slovenských ľudových detských hier a zároveň motivovať deti, aby trávili čo najmenej času pri mobilných telefónoch, keďže sú prázdniny takým obdobím, keď sú rodičia počas dňa v práci a nestačia dohliadnuť na to, aby deti trávili čas kvalitne. Tábor viedla Monika Necpálová zo Slovenska.

„Múzeum vojvodinských Slovákov aj tohto roku s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje letný umelecký tábor, ktorý má názov Hry z batôžka. Svojím spôsobom sa dotýkame činnosti múzea ako takého, ktoré sa usiluje uchovávať spomienky, tradície vojvodinských Slovákov. A my sa pripájame k tejto ich činnosti práve tým, že deti skúmajú tradičné hry, a to tak, že jednak ich zisťujú vo svojom prostredí, pýtajú sa ich rodičov a starých rodičov na hry, ktoré sa kedysi hrávali, a potom ich prinášajú sem, oboznamujú sa navzájom s tými hrami a zároveň sa ich aj hráme, aby sa ich aj prakticky naučili. Sú to hry, ktoré väčšinou hráva veľká skupina. Tu máme 20 detí, ktoré sa zúčastňujú. Veľa tých hier hrá celá skupina, kde sú deti rozdelené do tímov, ktoré medzi sebou súperia. Ako príklad môžeme uviesť hru Na kohútov, kde deti súťažia tak, že sú v kruhu, pričom sa jednotlivé dvojice snažia vytlačiť súpera z kruhu, skáču na jednej nohe a s rukami za sebou. Okrem toho sme hrali hru na geregárov,“ prezradila nám školiteľka Monika Necpálová.

Deti tieto starodávne hry, o ktorých sa dozvedeli od svojich príbuzných, predniesli aj v rámci svojráznej konferencie, kde mali aj ich ukážky. Objavili tak zo 15 hier, ktoré sa hrávali kedysi. Tým, že sa snažili byť výskumníci, navštívili tiež knižnicu a aj tak zistili, že existujú knihy s touto tematikou, akou je aj kniha Márie Miškovicovej Detské hry.

„V rámci dielne Hry z batôžka sme sa chceli s deťmi pohrať, ale viac ide o to, aby si deti zvykli na nás, aby im bolo v povedomí, že máme múzeum, že máme galériu a predmety. Aby sa s tou tematikou spoznali. Preto každý rok vyberáme také témy, ktoré sú vhodné pre deti a ktoré sa viažu na nejaké muzeálne témy, umelecké témy. Mali sme také dielne, že sme priamo obrazy Zuzky Medveďovej spracovávali, robili sme scény z obrazov. Už tradične spolupracujeme s Monikou Necpálovou, ktorá je lektorkou týchto našich dielní. Rovnako tak spolupracujeme s ňou na výrobe brožúrky Múzeum v listoch. Tohto roku sme publikovali už siedmy diel tejto Brožúry plnej portrétov, aký má podtitul tohto roku,“ uviedla riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová.