V rámci Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina v Báčskom Petrovci napísali a v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí im bol schválený projekt týkajúci sa prípravy pre verejné vystupovanie v ľudovom kroji a jeho správne uschovávanie. Z tohto by mala ako výsledok vzniknúť aj odborná brožúrka.

Na túto teoretickú, ale i praktickú dielňu pozvali záujemcov nielen z Petrovca, ale i z okolitých dedín. Privítala ich predsedníčka spolku Annamária Gierová.

Prednáška o správnej príprave ľudového kroja v podaní etnológa Marijana Pavlova sa konala včera predvečerom v spolkových miestnostiach.

Marijan Pavlov prítomným záujemcom poukázal na klasifikáciu dobového obleku, trendy a zmeny v zostrojovaní krojov, ktoré používajú tanečné súbory pri vystupovaní, a ich časový nesúlad medzi ženským a mužským oblekom.

Poukázal aj na to, ako správne skladovať kroje, keď sa dlhšiu dobu nepoužívajú a ako sa v súčasnosti rekonštruujú kroje alebo časti krojov, ktoré už ťažko zohnať.

Spôsob, ako by sa mali dievčenské a ženské sukne správne škrobiť, a potom aj osušiť a vyžehliť názorne ukázala spolkárka Milina Častvenová, ktorá v tom má značnú skúsenosť a rada sa o svoje skúsenosti rozdelí so všetkými ženami, ktoré by sa to chceli naučiť. Dopodrobna záujemcom vysvetlila každý krok v tomto postupe.