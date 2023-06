V Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci majú za sebou ďalší školský rok. A tiež ešte jednu generáciu žiakov, malých maturantov, ktorí odtiaľto odchádzajú, lebo ukončili svoje školské vzdelávanie.

Na záver po ukončení záverečných skúšok aj táto generácia školákov sa rozlúčila so školou, so svojimi učiteľmi a aj navzájom. Včera podvečer v aule školy bol maturitný ôsmacky program, ktorý žiaci koncipovali so svojimi triednymi učiteľmi Jaroslavom Lekárom, Máriou Andrášikovou a Vladimírom Melichom. Malých maturantov je tohto roku spolu 61. V 8. a triede bolo 26 žiakov, v 8. b ich bolo 25, obidve triedy absolvovali vyučovanie po slovensky a v 8. c bolo 9 žiakov s vyučovaním po srbsky, kým jedna žiačka išla podľa osobitného programu.

Na tablách, ktoré viseli na schodisku, bolo vidno, že ich doteraz učili a ako triedni učitelia viedli aj Anna Lovásová, Milina Krajčíková, Vlasta Lomenová, Vlastislav Urbanček, Jasna Ožvátová, Ivana Sabová a Zdenka Martinková. Tí sedeli v prvom rade a malí maturanti sa im na večierku tiež primerane odvďačili.

„Osem rokov ubehlo ako voda a vy ste práve za ten čas prešli premenou od detstva a spejete k dospelosti. Za to, akí ste, za svoje vedomosti a schopnosti máte vďačiť tu prítomným ľuďom. Vašim rodičom za krásne bezstarostné detstvo, ale aj správny príklad v rodine, za vašu výchovu, aby sa z vás stali šťastní a spokojní ľudia. Veľká vďaka patrí aj vašim všetkým učiteľom, ktorí vám deň čo deň odovzdávali vedomosti a vykonávali svoju prácu s láskou, veď ich vplyv a vlohy sa neskoršie odzrkadlia vo vašich životoch. I jedni i druhí smerovali celý čas k jednému cieľu – k formovaniu vašej osobnosti, ktorá bude pripravená nielen na dospelosť, ktorá vám má priniesť zodpovednosť pri výbere ďalšieho vzdelania alebo zamestnania, ale aj na váš ľudský, morálny rozvoj. V pamäti vám zostanú všetky vaše úspechy, ale aj pády, výhry aj prehry, priateľstvá, písomky, skúšanie, reprezentácie školy na rôznych súťažiach, utrápené tváre vašich rodičov aj učiteľov, keď sa vám nedarilo a ich šťastné úsmevy, keď ste boli šťastní a úspešní. Toto všetko je naša škola a žiacky život v nej. Na toto všetko si v živote budete občas spomínať, a preto si teraz užite každú spoločnú chvíľu,“ prihovorila sa žiakom a ich príbuzným, ktorí prišli poctiť túto ich slávnostnú chvíľu, v mene pedagogického kolektívu riaditeľka školy Dr. Zdenka Dudićová.

Potom predstavili generáciu žiakov 2008/2009, ktorí po dvojici vyparádení v toaletách vchádzali do auly. Udelili pochvaly a diplomy žiakom, ktorí si ich zaslúžili za svoj prospech, alebo úspešné prezentovanie školy. Z celkového počtu ôsmakov jedenásti žiaci sú nositelia Vukovho diplomu. Sú to: Dávid Andrášik, Jaroslav Danko, Matej Marčok, Viliam Spevák, Hana Drieňovská, Xénia Vujačićová, Petra Križanová, Petra Pintírová, Peter Šuľan, Lucia Beličková a Silvija Golubovićová.

Podľa platných kritérií výberu žiakov na Žiaka generácie v školskom roku 2022/2023 žiačkou generácie sa stala Lucia Beličková, ktorú aj bližšie predstavili, ktorá sa tiež prihovorila a zavďačila za toto ocenenie.

Z tejto generácie žiakov svojou usilovnosťou, zodpovednosťou a všestrannosťou vynikali aj dvaja žiaci: Ksenija Vujačićová a Matej Marčok. Títo dvaja žiaci sú nositeľmi diplomu Naj-ôsmačka / Naj-ôsmak.

Žiaci si prichystali aj príhovory, fotky zo školských dní na videobeame, hudobné body a spoločne zaspievané piesne. Večierok aj tentoraz uzavreli valčíkom maturantov s rodičmi. Po programe bola zábava žiakov v areáli Lesíka.