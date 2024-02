Plakety za tvorivú a efektívnu prácu v roku 2023 boli udelené najúspešnejším službám a jednotlivcom katastra nehnuteľností a liniek. Vďaka digitalizácii sú získané známky výsledkom prehľadných a digitalizovaných postupov, ktoré umožňujú hodnotenie zbavené subjektívnych pocitov vedúcich. Na slávnosti usporiadanej v sídle Republikového geodetického ústavu v Belehrade (koncom januára) udelené boli plakety najúspešnejším.

Oddelenie pre kataster nehnuteľností Pančevo dosiahlo za rok 2023 najlepšie výsledky v úspešnosti a efektívnosti práce a získalo 3,98 z maximálnej známky 4. Vysoká efektivita práce katastra Pančevo bola preukázaná riešením spolu 13 259 predmetov, pričom každý z 23 zamestnancov, ktorí na riešení týchto prípadov pracovali, odpracoval počas pracovného dňa viac ako šesť hodín efektívnej práce. Minuloročné najlepšie hodnotené oddelenie katastra nehnuteľností Nový Sad 2 obsadilo v roku 2023 druhé miesto, kým sa na treťom mieste nachádza Loznica.

Najvyššie hodnotenie v odboroch služieb katastra nehnuteľností získal Nový Sad 3 a v kategórii skupín najlepšie hodnotenie sa dostalo do Kovačice. Pokiaľ ide o prácu Oddelení katastrálnych liniek, na prvom mieste rebríčka je Nový Sad, na druhom mieste je Belehrad a na treťom Užice. Republikový geodetický ústav udelil Plaketu i Odboru pre kataster nehnuteľností Stará Pazova, ktorému sa na listine hodnotenia pracovnej účinnosti dostalo 8 miesto, a šéfkou je master Ing. geodézie Jasna Todorovićová.

Tohto roku sa po prvýkrát udeľovali aj ocenenia pre najlepších úradníkov v službách katastra nehnuteľností. V čele tohto zoznamu s 10 odmenenými plaketami je Vieročka Čapová zo Starej Pazovy, ktorá vyriešila impozantných 3 537 administratívnych prípadov a za ňou nasledujú Nenad Živković z Golubca a Slobodanka Ristićová z Kragujevca.

Ako nám prezradila V. Čapová, jej prácou je „zavádzanie zmien do katastra nehnuteľností všetkých predmetov, ktoré im prichádzajú prostredníctvom e-šalter. To sú zmeny na nehnuteľnostiach, ktoré sa robia v súde, u notára, verejného exekútora a iných inštitúciách, ktoré sú pripojené na e-systém, akými sú predajná zmluva, darovaná zmluva, dedičské rozhodnutia, hypotéky a mnoho iných dokumentov, ktoré treba zaviesť v katastrálnom operáte“. Práca je tímová a daný doklad najprv sa eviduje v okienkovej sále, a potom za pomoci počítača sa ďalej spracúva. Vo svojom odbore Čapová bola vyhlásená za najlepšiu geodetickú referentku za rok 2023 v Srbsku. V. Čapová prácu vykonáva nanajvýš profesionálne a s veľkou zodpovednosťou a húževnatosťou, a to vždy s rovnakým tempom. Plaketu na slávnosti s radosťou prijala a bolo jej veľkou cťou, keď jej k tomuto úspechu gratulovali kolegovia z iných miest a obcí, ktorí vykonávajú rovnakú prácu ako ona a ktorá bola vyhlásená za najlepšiu medzi najlepšími. Ukončenú má strednú geodetickú školu v Novom Sade a pracuje 23 rokov.

J. Todorovićová sa netajila spokojnosťou, že práve v ich odbore majú takú skvelú zamestnankyňu, o ktorej sa vyjadrovala iba v superlatíve. Ich odbor má plné ruky práce, lebo im pribudli aj priemyselné zóny s početnými firmami s rôznorodými požiadavkami, akými sú zápis vlastníctva, parcelácia, povolenia atď. V odbore pracuje 16 ľudí a veľmi pozitívne sa zmienila i o Marienke Balážovej, tiež veľmi schopnej a pracovitej osobe. V roku 2022 Odbor nehnuteľností Stará Pazova obsadil druhé miesto a je rada, že sa im plaketa dostala i za 2023.