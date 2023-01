Amsterdamský band Focus je jedným z najznámejších predstaviteľov holandskej rockovej scény a svetovú popularitu si získal najmä skladbou Hocus Pocus z roku 1971. Hudobný štýl tejto skupiny sa najčastejšie označuje ako progresívny rock, ale v ich prejave možno spozorovať aj prvky fusion džezu a hardrocku.

Ústrednou osobnosťou a jediným stálym členom skupiny od jej založenia je klávesista, spevák a flautista Thijs van Leer, ale na formovanie zvuku Focus významne vplýval aj gitarista Jan Akkerman. Skupina vznikla roku 1969 a spočiatku hrala coververzie piesní vtedajších bandov, akými boli Traffic a Procol Harum, ale zároveň od začiatku pracovala aj na vlastných skladbách.

Kuriozitou z včasného obdobia Focus je, že sa členovia skupiny zúčastnili v nahrávaní divadelnej hudby pre holandskú produkciu známeho rockového muzikálu Hair (Vlasy). Ich debutový album Focus Plays Focus (1970) nevzbudil ktovieaký záujem, avšak už nasledujúcim vydaním Moving Waves (1971) skupina si získala širšiu popularitu, nielen v Holandsku, ale aj v Anglicku a v USA.

Skladba Hocus Pocus zostala dodnes ich najznámejším hitom a zaujímavosťou je, že v nej sa hardrockový zvuk gitary strieda s jódlovaním a nezvyčajným, komickým spevom. Členovia skupiny neskoršie povedali, že chceli nahrať práve takú parodickú rockovú pieseň s určitou dávkou humoru. O popularite tejto skladby svedčí skutočnosť, že bola použitá v rôznych televíznych reklamách, vysielaniach a filmoch a v spracovanej podobe ju neskoršie nahrali viaceré iné skupiny (The Vandals, Helloween, Iron Maiden).

Počas 70. rokov Focus vydali ešte niekoľko úspešných albumov (nahrávali ich v kvalitných štúdiách v Londýne) a medzi ich populárnejšie skladby z toho obdobia patria Sylvia a House of the King. Pestovali prevažne inštrumentálnu podobu progresívneho rocku a predstavovali koncertnú atrakciu, čoho dôkazom je živý album At the Rainbow (1973). Na piatom albume Mother Focus (1975) však urobili určitý odklon od svojho dovtedajšieho progresívneho štýlu a pokúsili sa nahrať komerčnejší materiál, čo nadišlo na slabšie ocenenia zo strany hudobných kritikov. Koncom sedemdesiatych rokov členovia skupiny sa na určitý čas rozišli.

V 80. a 90. rokoch bolo niekoľko pokusov o obnovenie činnosti Focus, hlavne s cieľom koncertných vystúpení. K skutočnému oživeniu skupiny však dochádza v roku 2002, keď Thijs van Leer formoval nové zloženie a nahraný bol album Focus 8, ktorého úspech bol podnetom na ďalšie pokračovanie aktivity.

Roku 2008 Thijs van Leer získal štátne uznanie za osobitný prínos v oblasti hudby a vedie skupinu Focus až dodnes.