V Ríme sa včera konal Samit priateľov západného Balkánu, ktorého sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Srbska Marko Đurić. Pri tej príležitosti sa stretol s európskou komisárkou pre rozšírenie Martou Kosovou.

Minister zdôraznil, že členstvo v Európskej únii je strategickým záväzkom a prioritou zahraničnej politiky Srbska, ako aj to, že si naša krajina stanovila ambicióznu úlohu realizovať všetky potrebné reformy do konca roku 2026 nevyhnutné na vstup do Európskej únie, uvádza sa v oznámení.

Minister zároveň predstavil všetky kroky, ktoré naša krajina podnikla s cieľom zachovať stabilitu a účastníci rozhovoru sa zhodli, že v tejto chvíli začatie dialógu, ktorý bude zahŕňať všetky zložky spoločnosti v Srbsku, je viac než potrebné.