Ministerka ochrany životného prostredia vo vláde Srbska Irena Vujovićová uviedla, že po včerajšom vypuknutí požiaru na skládke Duboko pri meste Užice je dnes situácia oveľa lepšia a prioritou je lokalizácia a likvidácia požiaru.

Zdôraznila, že všetky parametre súvisiace so zdravím, ktoré by mohol požiar ovplyvniť, sa sledujú, ako aj to, že občania nemajú dôvod na obavy, pretože nedochádza k nadmernému znečisteniu. Povedala, že merania prebiehajú každú hodinu a o výsledkoch je verejnosť informovaná.