Mladá basketbalová reprezentácia Srbska dosiahla úspech na majstrovstvách Európy hráčov do 20 rokov – na podujatí v Gruzínsku sa Srbsko stalo majstrom Európy! Ale – divízie B…

Presne tak – víkendové dni poznačili záverečné zápasy na kontinentálnych majstrovstvách mladých basketbalistov, ibaže Srbsko triumfovalo v rámci spomenutej druhej triedy, zatiaľ čo sa „opravdivým“ majstrom stalo Španielsko, ktoré vo finále A divízie v Podgorici prekonalo Litvu.

Keď sa vrátime k našej reprezentácii, v každom prípade je potešujúci výkon v Tbilisi, ale je neprípustné to, že sme si vôbec dovolili vypadnúť z elitnej skupiny európskych basketbalových selekcií.

V seniorskej konkurencii je situácia iná, v jednej kategórii súťažia všetky národné tímy (pravda, exitujú basketbalové majstrovstvá malých krajín, na ktorých hrajú San Marino, Andorra a ďalšie geograficky malé krajiny), zatiaľ čo mladšie skupiny majú viac divízií.

Srbsko sa pošmyklo na turnaji v roku 2019, keď hostiteľskou krajinou bol Izrael. V podstate Srbsko ani nezohralo taký zlý turnaj – v skupine sme boli prví, ale sme v osemfinále nečakane prehrali proti Veľkej Británii. Porušila sa atmosféra a dokonca turnaja naši už vyhrali iba v boji o 15. miesto. Z druhej strany, Briti jediný triumf vtedy dosiahli nad Srbskom, ale vďaka systému súťaže zakotvili na ôsmom mieste. Srbsko s výkonom 3-4 vypadlo do B divízie a okrem Britov, slabšie skóre ako srbská selekcia mali aj Poľsko a Čierna Hora (2-5), Taliansko, Slovinsko a Ukrajina mali 3-4, ako aj Srbsko. Napríklad, Nemci boli vtedy bronzoví s pomerom 4-3. Ale, to je systém súťaže a ak chceš byť najlepší musíš prekonať všetky prekážky a netreba sa vyhovárať.

Srbsko bolo eliminované, zažili sme poriadnu facku. Pre koronavírus vystali turnaje v rokoch 2020 a 2021, takže sa naši dlho zdržali v druhej triede.

Na podujatí v Gruzínsku naši vyhrali vo všetkých zápasoch. V skupine sme najpresvedčivejší boli proti Albánsku (116 : 48), triumfovali sme aj proti Fínsku, Švajčiarsku a Slovensku. Naši priamo postúpili do štvrťfinále, kde porazili Lotyšsko, ktoré sa tak v B divízii bude musieť zdržať najmenej ešte jednu sezónu.

V semifinále Srbsko zdolalo Estónsko a vo finále aj spomenutý Island. So skóre 7-0 sa vraciame medzi elitné reprezentácia a máme nádej, že sa takýto pokles už viac neudeje.

Divízia A hrala v Čiernej Hore

V tom istom období, keď naši bojovali o návrat do prvej triedy, v susednej krajine prebiehal turnaj 16 najlepších U-20 basketbalových tímov Európy. Na podujatí sme sledovali dobré zápasy. Majstrom sa stalo Španielsko, úhrnne tretíkrát v dejinách, kým Litva získala striebro. Zároveň je práve Španielsko jedinou reprezentáciou, ktorá na turnaji nezažila prehru a veľký úspech dosiahla aj Čierna Hora, ktorá na domácej pôde získala bronz. Je to zároveň aj najväčší úspech čiernohorského basketbalu vôbec, lebo v mladších kategóriách, rovnako ako v seniorskej konkurencii, výraznejšie úspechy zatiaľ vystali.

Na štvrtom mieste zakotvil Izrael, reprezentácia, ktorá pred podujatím v Podgorici majstrom Európy bola dvakrát po sebe. Znovu sa prepracovali po semifinále, čo je pre túto krajinu dobrým znakom a v blízkej budúcnosti by Izrael mohol dosiahnuť významnejší úspech aj v seniorskej konkurencii. Nebolo by to prekvapením s ohľadom na systematickú prácu a pestovanie mladých kádrov.

Po skončení majstrovstiev v Podgorici posledné tri miesta obsadili Portugalsko, Česko a Ukrajina, čo znamená, že sa tieto tri selekcie presťahujú do divízie B. Na podujatí v roku 2023 ich tak v rámci majstrovstiev Európy elitnej triedy vystrieda Srbsko, tiež Island a Estónsko (prvé tri reprezentácie zo spomenutých ME v Gruzínsku).

Podľa počtu získaných zlatých medailí je aj ďalej najúspešnejšia naša reprezentácia, potom nasledujú Grécko a Španielsko s tromi zlatými medailami. Absolútnym rekordérom je práve nový majster Európy Španielsko, ktoré z U-20 majstrovstiev má úhrnne 16 medailí a v semifinále nehrali iba päťkrát na doterajších 23 turnajoch.