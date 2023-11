Okrem očakávaného zvýšenia miezd vo verejnom sektore a minimálnej mzdy v januári 2024, podľa aktuálnej analýzy by mohlo dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu týchto miezd od mája alebo júna, povedal prezident Srbska Aleksandar Vučić.

„Pripomínam, že 30. novembra dostanú dôchodcovia 20 000 dinárov, 1. decembra poberatelia sociálnej pomoci 10 000 dinárov a opatrovateľky tiež. Od 1. januára sa v celom verejnom sektore zvýšia platy o 10 percent, minimálna mzda bude 47 154 dinárov,“ uviedol Vučić.

Povedal, že by štát možno už teraz mohol vyplatiť ďalšie zvýšené platy. „Možno by sme mohli, ale nechceme to urobiť, pretože veríme, že bezpečnosť a stabilita našich verejných financií má zásadný význam a pretože voľby nie sú pre nás otázkou života a smrti, pre nás je budúcnosť Srbska kľúčová otázka,“ povedal prezident.