Spolok kulpínskych žien oslavuje tohto roku 20. výročie činnosti spolku (2003 – 2023). Od založenia doteraz v čele spolku bola Katarína Zorňanová. K blížiacemu sa jubileu zmienila sa o bohatých a rôznorodých aktivitách, ktorým sa Kulpínčanky venovali.

„Ako dnes si pamätám ten deň 4. februára, keď sme v Kulpíne založili Spolok kulpínskych žien. Bolo to v miestnostiach Základnej školy Jána Amosa Komenského, kde sme potom celý rad rokov aj pôsobili. Stretnutia sme si určili na pondelok a dodnes je to tak. Boli sme vtedy plné entuziazmu a oduševnenia, že sa nám podarilo zoskupiť pozoruhodný počet žien, ktoré sa aktívne zapájali do činnosti spolku. Zvolili sme si prvú Správnu radu SKŽ a na prvom stretnutí po zakladajúcom zhromaždení bolo zvolené predsedníctvo, ktoré ma vymenovalo za prvú predsedníčku spolku. Podpredsedníčkou bola Vera Šimová, tajomníčkou Daniela Lačoková a pokladníčkou najprv Milota Tótová a onedlho Jarmila Dorčová. Mojou pravou rukou v spolku bola Marica Šimová. V roku 2004 sme sa ako združenie aj registrovali,“ hovorí Katarína Zorňanová.

Spolkárky na začiatku plánovali stretnutia pri ručných prácach a občerstvení. Postupne však dostávali nápady, ako spestriť svoju činnosť. A tak začali usporadúvať edukačné prednášky na rôzne témy, ktoré bavili ženy. Prednášková činnosť bola rozdelená na jarnú a jesennú časť. V rokoch najintenzívnejšej činnosti organizovali aj 4 – 5 prednášok v jari a v jeseni. Boli to prednášky zo zdravotníctva, sociálnej ochrany, darcovstva krvi, o kvetoch, výchove detí, o ktorej prednášali psychológovia.

„Keď ide o výstavnú činnosť bola tiež pozoruhodná. Prvá etnografická výstava bola pomenovaná Odev našincov v minulosti a usporiadať výstavu k Predslávnosťovým dňom v Kulpíne nám vtedy navrhol DrSc. Ján Babiak. Bola to náročná, pekná a vydarená výstava v priestoroch Veľkého kaštieľa Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne. Za 20 rokov sme pripravili až 50 výstav iba v Kulpíne a 30 mimo. Podľa vzoru petrovských spolkárok sme sa vzchopili usporiadať aj tortiádu už v auguste prvého roku pôsobenia. Z roka na rok aj tortiáda dostávala čoraz pozoruhodnejšie miesto medzi prvoradými aktivitami spolku. Spomínam si na rok 2009, keď sme na tortiáde mali až 57 tort. V roku 2006 sme začali realizovať jeden z našich najvýznamnejších projektov Kulpínska svadba voľakedy a dnes, ktorý sme neskoršie premenovali na Svadba voľakedy a dnes. Na tento projekt sme právom hrdé, lebo pretrváva dodnes. Tá prvá svadba bola podľa mojej mienky najúspešnejšia a najpáčivejšia. V jej predvedení boli predstavené tradičné svadobné obyčaje aj Slovákov, aj Srbov. Scenár a réžiu Kulpínskej svadby vtedy podpísal Vladislav Medovarský,“ prízvujuje Zorňanová.

Spokojná s doterajšími výsledkami

Počas týchto rokov pomáhali aj v aktivitách ďalších spolkov a združení pôsobiacich v Kulpíne. Ako spomenula predsedníčka, v tomto prostredí bolo kedysi až 14 spolkov a združení a všetky si navzájom pomáhali.

„Veľmi ťažko je napočítať všetko, čo sme robili za týchto 20 rokov. Keď sme dostali na použitie miestnosti v Muzeálnom komplexe v Kulpíne, do jednej z miestností sme nainštalovali stálu expozíciu Stará izba z roku 1921 a v ďalšej manželskú spálňu zo 60. rokov (dar rodiny Koruniakovej). Usporadúvali sme dielne na rôzne témy. Osobitne som hrdá na dielňu výroby tradičnej svadobnej kulpínskej party, ktorú sme si my spolkárky vyrobili. Zo zájazdov by som spomenula dlhoročnú účasť na Súťaži v pečení kysnutých koláčov v bratskej Riečke na Slovensku.“

Spolok kulpínskych žien sa venoval aj humanitárnej práci, presnejšie pomoci starým občanom Kulpína, vydávaniu publikácií, z ktorých treba spomenúť kuchárku pomenovanú Bez raňajok ani krok podľa významného projektu realizovaného v spolku, a naposledy publikácie Naše jubileá – Spolok kulpínskych žien venovanej trom jubileám spolku. Na záver K. Zorňanová zhodnotila, že je spokojná s tým, čo za 20 rokov spolok urobil a šťastná, že sa im aj naďalej darí.