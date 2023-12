Tohtoročný v poradí šiesti Gastro Srem sa uskutoční v dňoch 29. až 31. decembra. Gastronomicko-turistické podujatie Gastro Srem bude od 17.00 do 22.00 na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove.

Na tohtoročnom, po prvý raz zimnom trojdňovom podujatí sa predstaví okolo 40 autentických gastronomických vystavovateľov zo Sriemu a regiónu, ktorí vynikajú svojou kvalitou a rozmanitými produktmi. Okrem gastronomického pôžitku bude aj nezabudnuteľný hudobný zážitok a tak si všetci budú môcť „vychutnať“ zvuky tamburice a tamburášskej skupiny Ladan špricer a známych kapiel, akými sú Hrcenšlus, Apsolutno romantično, Skladište 58…

Pre všetkých návštevníkov bude to aj bohatý zábavný program pre celú rodinu. Deti budú mať možnosť počas všetkých troch dní sa pekne pobaviť (od 17.00 do 19.00) v duchu sviatkov a to s anymátormi a Dedom Mrázom,

ktorý najmladším rozdelí množstvo novoročných balíkov a sladkostí. Na trhu tradície návštevníci budú mať možnosť pocítiť duch starého Sriemu prostredníctvom autentických suvenírov, remeselných výrobkov a miestnych produktov.

Organizátorom 6. ročníka podujatia Gastro Srem je Obec Stará Pazova pod záštitou Pokrajinského sekretariátu pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu a Ministerstva cestovného ruchu a mládeže.

Ľudová knižnica Dositeja Obradovića v Starej Pazove sa aj tohto roku so svojim programom zapojí do tohto veľkého obecného podujatia, ktoré je zaradené medzi 11 podujatí osobitného významu pre Staropazovskú obec. Zajtra tamojšia knižnica usporiada literárny večierok, na ktorom predstavia knihu Borisa Miljkovića Sremačke priče.