Už tradične FK Budúcnosť z Hložian do svojich aktivít zaraďuje aj usporiadanie futbalového turnaju uličných celkov. Dalo by sa povedať, že ide o celkom úspešný turnaj, ktorému sa tešia predovšetkým domáci Hložančania. Svedčí o tom fakt, že aj toho roku od pondelka 15. až do soboty 20. januára tribúny v športovej hale boli každodenne plné fanúšikmi rôznych vekových skupín.

Siedmy futbalový turnaj uličných celkov prilákal okrem už spomínaného veľkého počtu divákov aj značný počet hráčov. Zúčastnili sa ho futbalisti, predstavitelia ulíc: Vladka Vitéza, Proletárska / Jozefa Marčoka-Dragutina, Michala Pagáča / Ľudovíta Dudka, Masarykova / Osloboditeľská, Veljka Vlahovića, Maršala Tita, Leninova / Štefánikova, Republiková. Nakoľko mnohé ulice sú menšie a s menším počtom obyvateľov aj toho roku pokračovali s praxou zlučovania dvoch ulíc, čiže vytvárania mužstiev futbalistami žijúcimi v dvoch uliciach. Tak sa to robí od prvého turnaja.

Po kvalifikačných zápasoch v skupinách v sobotu 20. januára sa v hložianskej športovej hale zohral finálový zápas. Najprv sa o tretie miesto proti sebe postavili futbalisti z ulíc Republiková a Veljka Vlahovića. Dokonca ulica Veljka Vlahovića vyhrala výsledkom 6 : 1 a dostala sa na tretie miesto.

Turnaj vyvrcholil finálovým zápasom. O prvé miesto hrali tímy z ulíc Maršala Tita a Leninova / Štefánikova. Tento zápas by sa veru nedal opísať ako veľmi vyrovnaný. Hráči z hlavnej hložianskej ulice totiž naplno ukázali svoje futbalové schopnosti a svojmu súperovi nastrieľali až 8 gólov, kým sa ich protivníkom nepodarilo dať ani len jeden. M. Tita teda vyhrala výsledkom 8 : 0 a získala titul majstra turnaja. Zaujímavosťou je, že mužstvo tejto ulice, síce zlúčenej s Osloboditeľskou, aj vlani vyhralo na turnaji. To je dokonca aj pochopiteľné, lebo je to najväčšia ulica s najväčším počtom obyvateľov, takže – bolo z čoho aj vyberať.

Ako aj po minulé roky, aj tohto roku boli udelené ceny najlepším jednotlivcom. Najlepším hráčom na turnaji bol Stanislav Žembery, najlepším strelcom Martin Zahorec a najlepší brankár mladý Marek Toman. Ocenenie získali aj najmladší hráč Marko Ljubičić a najstarší Ján Benko.

Počas celého týždňa všetky zápasy sledovali a pískali skúsení rozhodcovia Ján Hrubík a Ján Murtín.

Aby to nebolo celé iba o dospelých, organizátori sa rozhodli divákom venovať aj dva detské zápasy. V piatok hrali malí futbalisti narodení v rokoch 2014 až 2016. Proti sebe sa postavili Hložančania a Čelarevčania, pričom domáci zvíťazili výsledkom 3 : 0. V sobotu pred finálovým zápasom hrali zase ročníky 2012/2013 z Hložian a Begeča s výsledkom 0 : 4 pre cezpoľných.

Aj ďalší ročník turnaja má FK Budúcnosť za sebou. Ako sme si všimli, ale ako aj organizátori tvrdia – bol najmasovejší doteraz. Podarilo sa im zoskupiť hráčov, ale aj vylákať von z domov veľký počet divákov od tých najmenších, až po tých najstarších. A to je azda aj cieľom tohto turnaja.