Krásne nádvorie, presnejšie záhrada si vyžaduje každodennú prácu. Bez toho by finálny výzor nebol taký, aký je. Ako nám tvrdí Anna: „Hlavne kvetiny si vyžadujú najviac času a práce. Každodenne je potrebné ich zalievať, odstraňovať suché kvety, hnojiť ich raz týždenne. Samozrejme, nie každý kvet si vyžaduje každodennú starostlivosť, ale sú aj také náročnejšie, ktoré áno.“

Hoci práce na nádvorí majú Pintírovci neustále, predsa výsledky ich usilovnosti sú viditeľné. Zručnosť a kreativita zlúčené do jedného robia túto ich oázu pokoja výnimočnou. Ocenili to iní, ale kľúčové je, že si to vedia oni sami vážiť a užiť si plod svojej práce.