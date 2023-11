Aj keď na záverečnom turnaji sezóny v Taliansku prvý tenista sveta Novak Đoković zatiaľ zohral celkom dobre, ani po triumfe v poslednom kole Zelenej skupiny nemal garantovaný postup do semifinále.

Novak v prvom kole totiž porazil Dána Holgera Runeho výsledkom 2 : 1 na sety, ale v druhom neuspel proti domácemu hráčovi Jannikovi Sinnerovi (tiež 1 : 2). V treťom kole jeho rivalom bol Poliak Hubert Hurkacz, ktorý vystriedal zraneného Gréka Stefanosa Tsitsipasa. Hurkacz zohral iba zápas posledného kola, Novak triumfoval, znovu výsledok bol 2 : 1 v jeho prospech.

Ale už len tento triumf nestačil na postup, lebo v prípade triumfu Runeho nad Sinnerom by sa vytvoril celý zoznam hráčov s konečným skóre 2 – 1. V tom prípade by Nole mal najslabší výkon a ďalej by postúpili Sinner a Rune. Predsa Talian potvrdil, že ho žiadne kalkulácie nezaujímajú, proti Runemu zohral maximálne, nakoniec aj vyhral, takže z pozície jeden v Zelenej skupine odchádza do semifinále. Nole si tak zaslúžil druhé miesto a tiež bude hrať v semifinále, ale proti najlepšiemu z Červenej skupiny.

Zostal tak v konkurencii nakoniec aj triumfovať, čím potenciálne stále má šancu získať siedmu trofej na ATP Finals. V prípade triumfu sa Nole stane najúspešnejším aj na týchto turnajoch, keďže momentálne on a Roger Federer majú šesť výhier.

Nole je zároveň aj aktuálnym víťazom, keďže pred rokom na rovnakom mieste vo finále zdolal Nóra Caspera Ruuda. V prípade triumfu Novak bude v čele aj tejto tabuľky dlho, lebo po ňom a Federerovi nasledujú Lendl a Sampras, čiže tenisti, ktorí svoje kariéry skončili dávno. Z tých, ktorí sú stále aktívni sa pochváliť s triumfom môžu Grigor Dimitrov, ktorý je už dlhšie obdobie však mimo formy, tiež Zverev (získal zatiaľ dva tituly), ako aj Medvedev a Tsitsipas (s jedným triumfom).

Už zajtra na programe bude semifinále

Keď sa vrátime do súčasnosti, treba spomenúť, že sú zápasy posledného kola záverečného turnaja v Červenej skupine na programe dnes. Zohrajú Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev, tiež Andrey Rublev – Alexander Zverev. Medvedev je jediný istý a už teraz má miesto v semifinále, keďže v prvých dvoch kolách dosiahol dva triumfy.

Druhý je zatiaľ Alexander Zverev a v prípade triumfu nad Rublevom tiež postúpi ďalej, bez ohľadu na výsledok druhého zápasu. Alcaraz sa v prvom kole pošmykol práve proti Zverevmu, takže jeho postup závisí od toho, ako pochodí dnes, ale aj od toho, ako sa skončí ďalší duel.

Semifinále je na programe už zajtra a finále je plánované na nedeľu. Zaujímavé je to, že sú Alcaraz a Rune debutantmi na záverečnom turnaji, čiže majú stabilné a vysoké pozície na ATP poradovníku, ktoré im garantovali Top 8 a záverečný turnaj. Jannik Sinner prvýkrát účinkuje vďaka svojmu umiestneniu, keďže už na záverečnom turnaji hral v roku 2021, ale vtedy bol náhrada.

Z druhej strany Nole na záverečnom turnaji hrá šestnásty krát, pred ním zostal už len Roger Federer so sedemnástimi vystúpeniami. Nole, ako sme spomenuli, má šancu získať rekordnú siedmu trofej – vyhral v roku 2008, tiež v období rokov 2012 až 2015 a vlani. Rekordérom je podľa počtu získaných titulov zaradom – štyri a vo finále zohral dosiaľ úhrnne osemkrát.

To znamená, že dvakrát v záverečnom zápase prehral – v roku 2016 proti Britovi Andymu Murrayovi a v roku 2018 triumfoval Alexander Zverev.

Po záverečnom turnaji sezóny v Turíne mnoho času na oddych nebude, lebo sa už v utorok v španielskej Malage začína záverečná časť Davisovho pohára. Srbsko vo štvrťfinále zohrá s Veľkou Britániou a aj na tomto podujatí by mal účinkovať aj Novak Đoković.