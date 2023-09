V období júl – september 2023 do Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci pribudlo zo 500 nových kníh. Ide o pravidelné výkupy z pokrajiny a republiky. Podľa rozhodnutia dodávateľov kníh niektoré sú zdarma, niektoré si zamestnanci petrovskej knižnice vybrali z ponúknutého zoznamu a pre potreby inštitúcie kúpili. Postupne po zaradení do evidencie budú k dispozícii členom knižnice.

Podľa slov úradujúcej riaditeľky knižnice Vesny Valihorovej-Filipovićovej na svoje si prídu všetky vekové kategórie čitateľov a nové tituly sú pre všetky čitateľské chúťky. Teda je to tak beletria, encyklopédie, ako aj odborná literatúra z psychológie, filozofie, pedagogiky, tiež krásne detské knihy, ktoré lákajú obalom a obsahom, ako i zaujímavé tituly pre tínedžerov. Väčšinou je to súčasná tvorba, v srbčine a slovenčine, ale aj nové vydania klasikov, napríklad Dostojevského, Vuka Stefanovića Karadžića, Desanky Maksimovićovej. Ďalšiu zásielku nových titulov očakávajú v októbri a budú to knihy zo Slovenska, ako výsledok projektu písaného na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

Činnosť Knižnice Štefana Homolu možno sledovať i na facebookovej a instagramovej stránke, kde budú napríklad predstavené nové knihy, ktoré do knižničného fondu pribudli a ktoré pribudnú. Podľa slov našej spolubesedníčky v blízkej budúcnosti čitatelia budú môcť svoje požiadavky a postrehy zamestnancom Knižnice Štefana Homolu zaslať aj prostredníctvom viberu.