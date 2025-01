Na začiatku 25. sezóny v činnosti obnoveného Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Milana Rastislava Štefánika v Binguli (založený bol v dávnom roku 1920) vedúci spolku zverejnili výzvu na nových členov. Zdôraznili, že radi do svojich radov prijmú tak nových, ako i staronových záujemcov. Zapojiť sa možno do tanečnej, speváckej alebo do divadelnej sekcie.