Na zasadnutí pracovnej skupiny na projekte kandidatúry Mesta Nový Sad o titul Európske mesto športu 2026 členka Mestskej rady pre šport a mládež Tatjana Medvedová vyzvala všetky športové organizácie a inštitúcie v meste, aby svojou prácou prispeli k tomu, aby Nový Sad dostal tento prestížny titul.

Ako povedala, tento titul by priniesol Novému Sadu zlepšenie miestnej športovej politiky a stratégie športu, medzinárodné uznanie, prístup k najväčšej európskej sieti miest zameraných na šport, výmenu najlepších príkladov praxe s inými mestami a pod.

Vysvetlila, že Nový Sad dostal v októbri minulého roku pozvanie z európskeho združenia ACES Europe so sídlom v Bruseli, aby sa uchádzal o titul Európske mesto športu 2026 a členstvo v ich združení, ktoré má takmer 6-tisíc členov.

Proces kandidatúry pozostáva z niekoľkých krokov a začína sa doručením Listu o úmysle pre kandidatúru. Po prijatí kandidatúry by Mesto Nový Sad malo do 30. júna 2025 pripraviť prezentáciu so základnými údajmi o meste, športovej infraštruktúre a cieľmi, ktoré by chcelo dosiahnuť prostredníctvom tohto projektu.

Komisia by zoznam kandidátov mala zverejniť do 31. júla a v polovici novembra úradne zverejnia nositeľov titulu.