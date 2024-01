Okrem toho, že v nedeľu vyvrcholil prvý tenisový Grand Slam turnaj Australian Open, niekoľko tisícok kilometrov bližšie, na území Starého kontinentu, konkrétne v Nemecku boli dohrané 16. hádzanárske Majstrovstvá Európy.

Vyvrcholili triumfom Francúzska, ktoré v boji o zlato po predĺžení výsledkom 33 : 31 porazilo Dánsko.

Francúzi zohrali ešte jeden neskutočný zápas a podobne ako proti Švédsku v semifinále sa im najprv podarilo vybojovať predĺženie a v ňom potom napokon aj triumfovali.

Obidva zápasy, teda semifinále a finále Francúzska boli poriadne kritizované, lebo mnohí tvrdia, že rozhodcovia pomohli tejto selekcii triumfovať.

Najprv proti Švédsku v semifinále dali gól z voľného hodu po tom, ako bol zápas skončený. Mnohí tvrdia, že Elohim Prandi nesprávne realizoval hod, z ktorého skóroval, ale ten bol predsa uznaný. Francúzsko potom v predĺžení zohralo lepšie a postúpilo do finále.

Zaujímavo, že sa regulárna časť záverečného stretnutia skončila rovnakým výsledkom ako semifinále – 27 : 27. Francúzi boli tí, ktorí sa zachraňovali a museli manko dohoniť. Tentoraz to bolo pol minúty pred koncom, Dánsko potom už nevsietilo a znovu nasledovalo predĺženie. V tom znovu Francúzi, asi s psychologickým náskokom, boli lepší a vyhrali.

Pri samotnom konci prišli Dáni na -1, ale už zostalo len niekoľko sekúnd, sám pred bránou sa ocitol Yanis Lenne a stanovil konečných 33 : 31.

Francúzi získali štvrtý titul majstra Európy, prvý po desiatich rokoch a podujatia v Dánsku, keď sa tiež vo finále stretli práve s touto selekciou, ibaže vtedy vyhrali veľmi presvedčivo.

Šampionát Európy 2024 ponúkol aj tretie napínavé finále zaradom, lebo pred tými sme sledovali menej zaujímavé zápasy a presvedčivé triumfy konečných majstrov. Tentoraz finále smerovalo do predĺžení a bolo to prvé takéto finále po roku 2002, keď Švédsko v predĺžení porazilo Nemecko.

Práve posledné dve spomenuté reprezentácie tentoraz bojovali o bronz a vyhrali Švédi, ktorí tak po zlate z roku 2022 majú aj bronz z majstrovstiev 2024. Francúzsko sa celkom priblížilo ku Švédsku, ktoré majstrom Európy bolo rekordných päťkrát.

Už sú známi aj jednotliví účastníci Olympijských hier v Paríži

Majstrovstvá Európy boli aj kvalifikačným turnajom na Olympijské hry. Plánované bolo, že sa na OH dostane majster Európy. S ohľadom na to, že vyhrali Francúzi – hostitelia OH, druhí boli Dáni, ktorí sa kvalifikovali ako minuloroční šampióni sveta, olympijské vízum lapili tretí Švédi.

Tak teraz okrem týchto troch tímov majú účasť zabezpečenú aj Japonsko, Argentína a Egypt. Pozostávajúce miesta zaplnia selekcie, ktoré najúspešnejšie budú na kvalifikačných turnajoch.

Tie na programe budú v marci. Z troch turnajov na Olympijské hry postúpia dva najlepšie celky z každého. Skupiny sú zaujímavé – v prvej zohrajú Španielsko, Slovinsko, Bahrajn a Brazília, v druhej Nemecko, Chorvátsko, Alžírsko a Rakúsko, kým v tretej účinkujú Nórsko, Maďarsko, Portugalsko a Tunisko.

Naša reprezentácia, ako sme skôr aj písali, zažila ešte jeden výprask a finišovala na devätnástom mieste. To znamená, že sme o olympijskom kvalifikačnom turnaji mohli iba snívať, ale sa nočná mora prehĺbila tým, že v kvalifikácii na Majstrovstvá sveta 2025 sme už neboli nasadeným tímom. Pri žrebe sa nám tak za súpera dostala asi najsilnejšia selekcia v nej, Španielsko. Kvalifikačné zápasy sú na programe v máji, ale s ohľadom na pomery v hádzanej jasné je, ktorý tím je ohromným favoritom.

Majstrovstvá sveta 2025 na programe budú v Chorvátsku, Dánsku a Nórsku. Prekvapenia sú vždy možné, ale by sa mohlo udiať poľahky, že si za posledných desať rokov necháme ujsť už štvrté Majstrovstvá sveta.