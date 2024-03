V staropazovskej divadelnej sále v organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova v sobotu prebiehala obecná prehliadka recitátorov, ktorou oficiálne otvorili tohtoročné Jarné stretnutia.

Najprv recitátorov a ich pedagógov pozdravila a prehliadku otvorila Anđelka Maliová, predsedníčka Správnej rady zväzu ochotníkov. Na otvorení zdôraznila, že krásna tradícia recitovania v tomto prostredí pokračuje a zaželala recitátorom, aby sa im darilo do konca tohtoročného súťažného cyklu.

Na prehliadke vystúpilo až 117 recitátorov (z prihlásených 122).

Výkony recitátorov sledovala a hodnotila porota v zložení profesor Predrag Momčilović z Nového Sadu a Miruška Kočišová, tamojšia dlhoročná recitátorka a pedagogička. Podľa ich rozhodnutia 25 recitátorov bude na budúci víkend prezentovať Staropazovskú obec na oblastnej prehliadke v Sriemskej Mitrovici, ktorá bude v Múzeu Sriemu.

Na tohtoročnej obecnej prehliadke najprv vystúpilo 18 najstarších recitátorov. Do ďalšieho kola súťaže postúpilo 7 a medzi nimi aj Andrej Simendić, Mia Jašová a Lea Petrićová, ktorí recitovali po slovensky a vystúpili v mene tamojšieho SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Ich mentorkou je Anna Simonovićová.

V strednej vekovej skupine vystúpilo 42 recitátorov a do Mitrovice odcestuje 9 recitátorov a medzi nimi aj Petra Kolárová a Dávid Simendić, ktorí vystúpili v mene tamojšej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a ich mentorkou je Lýdia Gedeľovská. V mene tejto školy v prednese krásneho slova po slovensky sa predstavili aj Viliam Vrška (jeho mentorom bol Alexander Materák) a Andrej Čmelík (jeho mentorkou bola Jarmilka Dolinajová).

Najviac recitátorov bolo v mladšej vekovej skupine – až 57. Podľa rozhodnutia poroty na oblastnú prehliadku recitátorov sa dostalo tiež 9 recitátorov a medzi nimi aj Ivona Baková, ktorá vystúpila v mene SKUS hrdinu Janka Čmelíka a jej mentorkou je A. Simonovićová.

Profesor Momčilović pri hodnotení najstarších recitátorov zdôraznil, že vyhrali v tom, že ich zaujíma poézia plná emócií, ktorá im určite pomôže v komunikácii v živote.

Odmenení recitátori okrem ďakovného listu dostali aj knižné odmeny.

Aj obecné prehliadky recitátorov, ako uviedla M. Kočišová pri hodnotení tohto podujatia, sú svedectvom toho, že sa v tomto prostredí dáva dôraz na prednes krásneho slova a na zachovávanie materinského jazyka. To sa najmä odzrkadlilo v strednej a najstaršej vekovej skupine. A preto je potrebné do budúcna viac vplývať na to, aby záujem o prednes krásneho slova vládol medzi tými najmladšími.